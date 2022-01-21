Prof. Dr. Büyükateş: Müsilajın bu yıl görülme olasılığı düşük

"Hem bakanlık hem de üniversiteler bu konuda çok titiz çalışmalar yaptı. Bizim şu anda da devam eden TUBİTAK projelerimiz var, üniversite projeleri var müsilaj ile ilgili. Yoğun olarak bu konuda çalışmalara devam ediliyor. Çeşitli mercilerden balıkların tüketilmesinde sorun olmadığı, daha çok çift kabuklu yumuşakçalar üzerinde sorunların olabileceğini söylemiştik. Ancak halkımızda bir endişe oluştu. Süreçte balık tüketiminde herhangi bir sakınca yok. Vatandaşlarımız normal balık tüketimine devam edebilir. Şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor."