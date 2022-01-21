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RDIF: Omicron’un, pandeminin sonu olmasını umuyoruz
RDIF: Omicron’un, pandeminin sonu olmasını umuyoruz
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Omicron varyantının ortaya çıkmasının koronavirüs pandemisinin sonunun başlangıcı olması umudunu dile... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T00:45+0300
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koronavirüs
pandemi
kovid-19
rusya’da koronavirüs salgını
omicron
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RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, bugünkü basın brifinginde, “Omicron’un bir nevi pandeminin sonunun başlangıcı olmasını umuyoruz. Ama yeni mutasyon riski devam ediyor” ifadesini kullandı.Koronavirüsün Omicron varyantı, Kasım 2021’de tespit edildi ve hızla tüm dünyada yeni koronavirüsün baskın türü haline geldi. 12 Ocak itibarıyla Omicron varyantına 150 ülkede rastlandı.
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pandemi, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını, omicron

RDIF: Omicron’un, pandeminin sonu olmasını umuyoruz

00:45 21.01.2022
© REUTERS / ALY SONGÇin - Koronavirüs - Kovid-19 - Omicron
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / ALY SONG
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Omicron varyantının ortaya çıkmasının koronavirüs pandemisinin sonunun başlangıcı olması umudunu dile getirdi.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, bugünkü basın brifinginde, “Omicron’un bir nevi pandeminin sonunun başlangıcı olmasını umuyoruz. Ama yeni mutasyon riski devam ediyor” ifadesini kullandı.
Koronavirüsün Omicron varyantı, Kasım 2021’de tespit edildi ve hızla tüm dünyada yeni koronavirüsün baskın türü haline geldi. 12 Ocak itibarıyla Omicron varyantına 150 ülkede rastlandı.
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