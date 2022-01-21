https://tr.sputniknews.com/20220121/rdif-omicronun-pandeminin-sonu-olmasini-umuyoruz-1052960763.html

RDIF: Omicron’un, pandeminin sonu olmasını umuyoruz

RDIF: Omicron’un, pandeminin sonu olmasını umuyoruz

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Omicron varyantının ortaya çıkmasının koronavirüs pandemisinin sonunun başlangıcı olması umudunu dile... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T00:45+0300

2022-01-21T00:45+0300

2022-01-21T00:45+0300

koronavirüs

pandemi

kovid-19

rusya’da koronavirüs salgını

omicron

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RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, bugünkü basın brifinginde, “Omicron’un bir nevi pandeminin sonunun başlangıcı olmasını umuyoruz. Ama yeni mutasyon riski devam ediyor” ifadesini kullandı.Koronavirüsün Omicron varyantı, Kasım 2021’de tespit edildi ve hızla tüm dünyada yeni koronavirüsün baskın türü haline geldi. 12 Ocak itibarıyla Omicron varyantına 150 ülkede rastlandı.

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2022

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pandemi, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını, omicron