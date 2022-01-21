Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220121/rdif-omicronun-pandeminin-sonu-olmasini-umuyoruz-1052960763.html
RDIF: Omicron’un, pandeminin sonu olmasını umuyoruz
RDIF: Omicron’un, pandeminin sonu olmasını umuyoruz
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Omicron varyantının ortaya çıkmasının koronavirüs pandemisinin sonunun başlangıcı olması umudunu dile... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T00:45+0300
2022-01-21T00:45+0300
2022-01-21T00:45+0300
koronavirüs
pandemi
kovid-19
rusya’da koronavirüs salgını
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052573428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a4aabca86be770db36ec2a0f4352ca58.jpg
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, bugünkü basın brifinginde, “Omicron’un bir nevi pandeminin sonunun başlangıcı olmasını umuyoruz. Ama yeni mutasyon riski devam ediyor” ifadesini kullandı.Koronavirüsün Omicron varyantı, Kasım 2021’de tespit edildi ve hızla tüm dünyada yeni koronavirüsün baskın türü haline geldi. 12 Ocak itibarıyla Omicron varyantına 150 ülkede rastlandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052573428_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ad52ceaccb8a6ae1b89c2a5fbb75e246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pandemi, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını, omicron
RDIF: Omicron’un, pandeminin sonu olmasını umuyoruz
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Omicron varyantının ortaya çıkmasının koronavirüs pandemisinin sonunun başlangıcı olması umudunu dile getirdi.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, bugünkü basın brifinginde,
“Omicron’un bir nevi pandeminin sonunun başlangıcı olmasını umuyoruz. Ama yeni mutasyon riski devam ediyor” ifadesini kullandı.
Koronavirüsün Omicron varyantı,
Kasım 2021’de tespit edildi ve hızla tüm dünyada yeni koronavirüsün baskın türü haline geldi. 12 Ocak itibarıyla Omicron varyantına 150 ülkede rastlandı.