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https://tr.sputniknews.com/20220121/rtuk-sedef-kabasin-sozleri-nedeniyle-tele1-hakkinda-inceleme-baslatti-1052998332.html
RTÜK, Sedef Kabaş'ın sözleri nedeniyle TELE1 hakkında inceleme başlattı
RTÜK, Sedef Kabaş'ın sözleri nedeniyle TELE1 hakkında inceleme başlattı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş’ın kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek TELE1 hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin, "Konu ilk... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T21:57+0300
2022-01-21T21:57+0300
türkiye
rtük
sedef kabaş
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ebubekir şahin
tele1
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin gazeteci Sedef Kabaş’ın kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek TELE1 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Kabaş, programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.
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rtük, sedef kabaş, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, tele1

RTÜK, Sedef Kabaş'ın sözleri nedeniyle TELE1 hakkında inceleme başlattı

21:57 21.01.2022
© Fotoğraf : AA/İsmail ÖzdemirSedef Kabaş
Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf : AA/İsmail Özdemir
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş’ın kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek TELE1 hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin, "Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin gazeteci Sedef Kabaş’ın kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek TELE1 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kabaş, programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.
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