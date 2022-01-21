https://tr.sputniknews.com/20220121/rtuk-sedef-kabasin-sozleri-nedeniyle-tele1-hakkinda-inceleme-baslatti-1052998332.html

RTÜK, Sedef Kabaş'ın sözleri nedeniyle TELE1 hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Sedef Kabaş'ın sözleri nedeniyle TELE1 hakkında inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş’ın kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek TELE1 hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin, "Konu ilk... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T21:57+0300

2022-01-21T21:57+0300

2022-01-21T21:57+0300

türkiye

rtük

sedef kabaş

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

tele1

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin gazeteci Sedef Kabaş’ın kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek TELE1 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Kabaş, programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

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