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RTÜK’ten kanallara Sezen Aksu uyarısı: Ağır yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz
RTÜK’ten kanallara Sezen Aksu uyarısı: Ağır yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz
RTÜK yönetimi, müzik yayını yapan kanalları tek tek arayarak sanatçı Sezen Aksu’nun hedef gösterilen 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını yayınlamaları... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:24+0300
2022-01-21T13:43+0300
türkiye
rtük
sezen aksu
uyarı
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BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu için RTÜK devreye girdi. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun müzik yayını yapan kanalları arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Uslu’nun, kanal yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Aksu’nun şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabileceklerini ifade ettiği bildirildi. Müzik yayıncılarına yönelik uyarı telefonu hakkında BirGün’e konuşan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, görüşmelerin “kanallar zarar görmesin diye” yapıldığını söyledi.“Sezen Aksu'nun kamuoyunun gündemine gelen şarkısı ile alakalı bir uyarıda bulunduk” diyen Uslu, açıklamasında şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220118/fatih-altayli-alayinizin-toplami-bir-sezen-aksu-kadar-iz-birakmamistir-bu-ulkede-1052843860.html
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RTÜK’ten kanallara Sezen Aksu uyarısı: Ağır yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz

13:24 21.01.2022 (güncellendi: 13:43 21.01.2022)
© AARTÜK
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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RTÜK yönetimi, müzik yayını yapan kanalları tek tek arayarak sanatçı Sezen Aksu’nun hedef gösterilen 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu için RTÜK devreye girdi.
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun müzik yayını yapan kanalları arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Uslu’nun, kanal yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Aksu’nun şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabileceklerini ifade ettiği bildirildi.
Müzik yayıncılarına yönelik uyarı telefonu hakkında BirGün’e konuşan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, görüşmelerin “kanallar zarar görmesin diye” yapıldığını söyledi.
“Sezen Aksu'nun kamuoyunun gündemine gelen şarkısı ile alakalı bir uyarıda bulunduk” diyen Uslu, açıklamasında şunları söyledi:
“Katiyen ‘Sezen Aksu yayınlamayın’ diye bir talimatımız olmadı zaten hukuken böyle bir yetkimiz de yok. Şarkı incelemeye alındı, takdiri kuruluşların kendilerine ait olmak üzere mağdur olmamaları için tedbirli davranmaları konusunda ikaz ettik. Çünkü bu defa bir sorun tespiti varsa ve işlem yapmamız gerekecek, durup dururken kuruluşlar idari para cezaları ile muhatap olacaklar. Bu arada sadece bu şarkı ile de ilgili değil milli manevi değerler konusunda gerekli hassasiyeti korumayan tüm müzik parçalarının çalınmaması konusunda da genel bir ikazda da bulunduk. Biz yayın kuruluşlarını genelde önden uyarırız. Mağdur olmamaları için. Ama hiçbir yayının da yayınlanıp yayınlanmamasında karar bize ait değildir. Biz ikaz ettik, takdir medya kuruluşlarımızındır.”
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