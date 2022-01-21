https://tr.sputniknews.com/20220121/rus-buyukelci-antonovdan-abdye-diyalogu-saldirganliga-indirgeme-suclamasi-1053000175.html

Rus Büyükelçi Antonov'dan ABD'ye diyaloğu 'saldırganlığa' indirgeme suçlaması

Rus Büyükelçi Antonov'dan ABD'ye diyaloğu 'saldırganlığa' indirgeme suçlaması

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova’ya yönelttiği suçlamalardan, Avrupa güvenliğiyle ilgili diyaloğu ‘Rus... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T23:06+0300

2022-01-21T23:06+0300

2022-01-21T23:06+0300

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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova ile Washington arasında gerilimli seyreden ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.ABD’li diplomatları, 'Rus yetkilileri ve devlet medyasını ifşa eden' belgeleri yayınlamakla suçlayan Antonov, "Yeni bir şey görmedik. Washington, asılsız suçlamalara dayanan balonu şişirmeye ve Ukrayna’da yaşananlarla ilgili yansız gerçekleri reddederek onları Rus propagandasının hayal ürünü olarak nitelendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Bu suçlamaların, küresel güvenlik sorunlarının çözümü için hiçbir katma değer taşımadığını ve iki ülke ilişkilerindeki gerilemeyi sergilediğini söyleyen Rus büyükelçi, ABD’nin, Avrupa’da güvenlik garantisiyle ilgili diyalogu, Kiev’e yönelik ‘dillere destan Rus saldırganlığına’ indirgemeye çalıştığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220113/rusya-guvenlik-garantileri-teklifleriyle-ilgili-olarak-batidan-yanit-bekliyoruz--1052694584.html

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abd, rusya, ukrayna, anatoliy antonov