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https://tr.sputniknews.com/20220121/rus-buyukelci-antonovdan-abdye-diyalogu-saldirganliga-indirgeme-suclamasi-1053000175.html
Rus Büyükelçi Antonov'dan ABD'ye diyaloğu 'saldırganlığa' indirgeme suçlaması
Rus Büyükelçi Antonov'dan ABD'ye diyaloğu 'saldırganlığa' indirgeme suçlaması
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova’ya yönelttiği suçlamalardan, Avrupa güvenliğiyle ilgili diyaloğu ‘Rus... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T23:06+0300
2022-01-21T23:06+0300
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova ile Washington arasında gerilimli seyreden ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.ABD’li diplomatları, 'Rus yetkilileri ve devlet medyasını ifşa eden' belgeleri yayınlamakla suçlayan Antonov, "Yeni bir şey görmedik. Washington, asılsız suçlamalara dayanan balonu şişirmeye ve Ukrayna’da yaşananlarla ilgili yansız gerçekleri reddederek onları Rus propagandasının hayal ürünü olarak nitelendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Bu suçlamaların, küresel güvenlik sorunlarının çözümü için hiçbir katma değer taşımadığını ve iki ülke ilişkilerindeki gerilemeyi sergilediğini söyleyen Rus büyükelçi, ABD’nin, Avrupa’da güvenlik garantisiyle ilgili diyalogu, Kiev’e yönelik ‘dillere destan Rus saldırganlığına’ indirgemeye çalıştığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220113/rusya-guvenlik-garantileri-teklifleriyle-ilgili-olarak-batidan-yanit-bekliyoruz--1052694584.html
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abd, rusya, ukrayna, anatoliy antonov

Rus Büyükelçi Antonov'dan ABD'ye diyaloğu 'saldırganlığa' indirgeme suçlaması

23:06 21.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girRusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova’ya yönelttiği suçlamalardan, Avrupa güvenliğiyle ilgili diyaloğu ‘Rus saldırganlığı’ konusuna indirgemeye çalıştığının anlaşıldığını söyledi.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova ile Washington arasında gerilimli seyreden ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.
ABD’li diplomatları, 'Rus yetkilileri ve devlet medyasını ifşa eden' belgeleri yayınlamakla suçlayan Antonov, "Yeni bir şey görmedik. Washington, asılsız suçlamalara dayanan balonu şişirmeye ve Ukrayna’da yaşananlarla ilgili yansız gerçekleri reddederek onları Rus propagandasının hayal ürünü olarak nitelendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Bu suçlamaların, küresel güvenlik sorunlarının çözümü için hiçbir katma değer taşımadığını ve iki ülke ilişkilerindeki gerilemeyi sergilediğini söyleyen Rus büyükelçi, ABD’nin, Avrupa’da güvenlik garantisiyle ilgili diyalogu, Kiev’e yönelik ‘dillere destan Rus saldırganlığına’ indirgemeye çalıştığını kaydetti.
Rusya- NATO Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
Rusya: Güvenlik garantileri teklifleriyle ilgili olarak Batı'dan yanıt bekliyoruz
13 Ocak, 11:05
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