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https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-merkez-bankasinda-bomba-bulunduguna-dair-ihbar-dogru-cikmadi-1052993375.html
Rusya Merkez Bankası'nda bomba bulunduğuna dair ihbar doğru çıkmadı
Rusya Merkez Bankası'nda bomba bulunduğuna dair ihbar doğru çıkmadı
Rusya Merkez Bankası binası, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Banka, yapılan kontrollerin ardından binada bomba bulunduğuna dair ihbarın yalan olduğunu... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T18:49+0300
2022-01-21T18:49+0300
2022-01-21T18:49+0300
dünya
rusya
rusya merkez bankası
ihbar
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Rusya Merkez Bankası'nın yazılı açıklamasında, bankaya gelen isimsiz bir telefonla, binada bomba olduğuna dair ihbar yapıldığı kaydedildi.İhbarı gerçekleştiren şahsın kripto paralarla ilgili konuştuğu belirtilen açıklamada, “Binadaki tüm personel tahliye edilirken, gerekli kontroller yapılıyor" ifadesi kullanıldı.Kontrollerin ardından bankadan yapılan yeni açıklamada, bomba ihbarının doğru olmadığı ve personelin binaya döndüğü belirtildi.Rusya Merkez Bankası, dün, Rus ekonomisini ve finansal istikrarı için ciddi riskler oluşturduğu gerekçesiyle kripto para ticaretinin ve madenciliğinin tamamen yasaklanmasını önermişti.
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rusya, rusya merkez bankası, ihbar
Rusya Merkez Bankası'nda bomba bulunduğuna dair ihbar doğru çıkmadı
Rusya Merkez Bankası binası, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Banka, yapılan kontrollerin ardından binada bomba bulunduğuna dair ihbarın yalan olduğunu açıkladı.
Rusya Merkez Bankası'nın yazılı açıklamasında, bankaya gelen isimsiz bir telefonla, binada bomba olduğuna dair ihbar yapıldığı kaydedildi.
İhbarı gerçekleştiren şahsın kripto paralarla ilgili konuştuğu belirtilen açıklamada,
“Binadaki tüm personel tahliye edilirken, gerekli kontroller yapılıyor" ifadesi kullanıldı.
Kontrollerin ardından bankadan yapılan yeni açıklamada, bomba ihbarının doğru olmadığı ve personelin binaya döndüğü belirtildi.
Rusya Merkez Bankası, dün, Rus ekonomisini ve finansal istikrarı için ciddi riskler oluşturduğu gerekçesiyle kripto para ticaretinin ve madenciliğinin tamamen yasaklanmasını önermişti.