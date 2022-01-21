https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-merkez-bankasinda-bomba-bulunduguna-dair-ihbar-dogru-cikmadi-1052993375.html

Rusya Merkez Bankası'nda bomba bulunduğuna dair ihbar doğru çıkmadı

Rusya Merkez Bankası'nda bomba bulunduğuna dair ihbar doğru çıkmadı

Rusya Merkez Bankası binası, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Banka, yapılan kontrollerin ardından binada bomba bulunduğuna dair ihbarın yalan olduğunu... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T18:49+0300

2022-01-21T18:49+0300

2022-01-21T18:49+0300

dünya

rusya

rusya merkez bankası

ihbar

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Rusya Merkez Bankası'nın yazılı açıklamasında, bankaya gelen isimsiz bir telefonla, binada bomba olduğuna dair ihbar yapıldığı kaydedildi.İhbarı gerçekleştiren şahsın kripto paralarla ilgili konuştuğu belirtilen açıklamada, “Binadaki tüm personel tahliye edilirken, gerekli kontroller yapılıyor" ifadesi kullanıldı.Kontrollerin ardından bankadan yapılan yeni açıklamada, bomba ihbarının doğru olmadığı ve personelin binaya döndüğü belirtildi.Rusya Merkez Bankası, dün, Rus ekonomisini ve finansal istikrarı için ciddi riskler oluşturduğu gerekçesiyle kripto para ticaretinin ve madenciliğinin tamamen yasaklanmasını önermişti.

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rusya, rusya merkez bankası, ihbar