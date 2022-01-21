https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-nazizmin-yuceltilmesine-asla-izin-vermeyecegiz-1052961494.html

Rusya: Nazizmin yüceltilmesine asla izin vermeyeceğiz

Rusya: Nazizmin yüceltilmesine asla izin vermeyeceğiz

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin, Moskova'nın Nazizmin yüceltilmesine ve neo-Nazizmin yayılmasına izin vermeyeceğini söyledi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T01:13+0300

2022-01-21T01:13+0300

2022-01-21T01:13+0300

dünya

rusya

nazi

neo-nazi

birleşmiş milletler (bm)

gennadiy kuzmin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101333/71/1013337185_0:190:3500:2159_1920x0_80_0_0_466195d8b70ec11fe3cc16d737de2777.jpg

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.Kuzmin, yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'nın kurbanlarının ve ortak düşmana karşı kazanılan zaferin anısı bizim için kutsaldır. Bu nedenle, Hitler karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin savaş kardeşliği olan İkinci Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri inkar etme ve çarpıtmaya yönelik girişimlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.Nazizmin yüceltilmesinin uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Rus diplomat, "Kurtarıcı askerlerin anıtlarına saygısızlık yapılmasına, Nazizmin yüceltilmesine ve neo-Nazizmin yayılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tür eylemler uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Kuzmin, Nazi Almanyası ve suç ortaklarının Holokost kurbanları, Sovyet halkına yönelik soykırım ve diğer suçları hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasının temel olarak önemli olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220101/ukraynada-radikal-milliyetcilerden-nazi-isbirlikcisi-bandera-icin-mesaleli-anma-1052315003.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, nazi, neo-nazi, birleşmiş milletler (bm), gennadiy kuzmin