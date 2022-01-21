Rusya: Nazizmin yüceltilmesine asla izin vermeyeceğiz

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.Kuzmin, yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'nın kurbanlarının ve ortak düşmana karşı kazanılan zaferin anısı bizim için kutsaldır. Bu nedenle, Hitler karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin savaş kardeşliği olan İkinci Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri inkar etme ve çarpıtmaya yönelik girişimlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.Nazizmin yüceltilmesinin uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Rus diplomat, "Kurtarıcı askerlerin anıtlarına saygısızlık yapılmasına, Nazizmin yüceltilmesine ve neo-Nazizmin yayılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tür eylemler uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Kuzmin, Nazi Almanyası ve suç ortaklarının Holokost kurbanları, Sovyet halkına yönelik soykırım ve diğer suçları hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasının temel olarak önemli olduğunu kaydetti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin, Moskova'nın Nazizmin yüceltilmesine ve neo-Nazizmin yayılmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.
Kuzmin, yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'nın kurbanlarının ve ortak düşmana karşı kazanılan zaferin anısı bizim için kutsaldır. Bu nedenle, Hitler karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin savaş kardeşliği olan İkinci Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri inkar etme ve çarpıtmaya yönelik girişimlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Nazizmin yüceltilmesinin uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Rus diplomat, "Kurtarıcı askerlerin anıtlarına saygısızlık yapılmasına, Nazizmin yüceltilmesine ve neo-Nazizmin yayılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tür eylemler uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Kuzmin, Nazi Almanyası ve suç ortaklarının Holokost kurbanları, Sovyet halkına yönelik soykırım ve diğer suçları hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasının temel olarak önemli olduğunu kaydetti.