Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-nazizmin-yuceltilmesine-asla-izin-vermeyecegiz-1052961494.html
Rusya: Nazizmin yüceltilmesine asla izin vermeyeceğiz
Rusya: Nazizmin yüceltilmesine asla izin vermeyeceğiz
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin, Moskova'nın Nazizmin yüceltilmesine ve neo-Nazizmin yayılmasına izin vermeyeceğini söyledi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T01:13+0300
2022-01-21T01:13+0300
dünya
rusya
nazi
neo-nazi
birleşmiş milletler (bm)
gennadiy kuzmin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101333/71/1013337185_0:190:3500:2159_1920x0_80_0_0_466195d8b70ec11fe3cc16d737de2777.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.Kuzmin, yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'nın kurbanlarının ve ortak düşmana karşı kazanılan zaferin anısı bizim için kutsaldır. Bu nedenle, Hitler karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin savaş kardeşliği olan İkinci Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri inkar etme ve çarpıtmaya yönelik girişimlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.Nazizmin yüceltilmesinin uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Rus diplomat, "Kurtarıcı askerlerin anıtlarına saygısızlık yapılmasına, Nazizmin yüceltilmesine ve neo-Nazizmin yayılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tür eylemler uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Kuzmin, Nazi Almanyası ve suç ortaklarının Holokost kurbanları, Sovyet halkına yönelik soykırım ve diğer suçları hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasının temel olarak önemli olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220101/ukraynada-radikal-milliyetcilerden-nazi-isbirlikcisi-bandera-icin-mesaleli-anma-1052315003.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101333/71/1013337185_184:0:3316:2349_1920x0_80_0_0_70955f74d492531b46454615ca6ed170.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nazi, neo-nazi, birleşmiş milletler (bm), gennadiy kuzmin

Rusya: Nazizmin yüceltilmesine asla izin vermeyeceğiz

01:13 21.01.2022
© REUTERSUkrayna'da aşırı sağcılar, Bandera için yürüdü
Ukrayna'da aşırı sağcılar, Bandera için yürüdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS
Abone ol
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin, Moskova'nın Nazizmin yüceltilmesine ve neo-Nazizmin yayılmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.
Kuzmin, yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'nın kurbanlarının ve ortak düşmana karşı kazanılan zaferin anısı bizim için kutsaldır. Bu nedenle, Hitler karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin savaş kardeşliği olan İkinci Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri inkar etme ve çarpıtmaya yönelik girişimlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Nazizmin yüceltilmesinin uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Rus diplomat, "Kurtarıcı askerlerin anıtlarına saygısızlık yapılmasına, Nazizmin yüceltilmesine ve neo-Nazizmin yayılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tür eylemler uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Kuzmin, Nazi Almanyası ve suç ortaklarının Holokost kurbanları, Sovyet halkına yönelik soykırım ve diğer suçları hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasının temel olarak önemli olduğunu kaydetti.
Ukraynalılar, Nazi işbirlikçisi Bandera'yı anmak için sokağa çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
DÜNYA
Ukrayna'da radikal milliyetçilerden Nazi işbirlikçisi Bandera için meşaleli anma
1 Ocak, 20:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce