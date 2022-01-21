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Rusya, ortak tatbikatlar için iki S-400 bataryasını Belarus’a gönderdi
Rusya, ortak tatbikatlar için iki S-400 bataryasını Belarus’a gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatlar için iki S-400 füze savunma sistemi bataryası demiryolu ile Uzak Doğu bölgesinden Belarus’a... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T10:23+0300
2022-01-21T10:23+0300
savunma
rusya
belarus
tatbikat
aleksandr fomin
s400
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Bakanlığın açıklamasına göre, Uzak Doğu Askeri Birimi’ne bağlı Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma birliklerinden iki S-400 Triumf füze savunma sistemi bataryası Habarovsk bölgesindeki tren istasyonuna hareket etti. İstasyonda teçhizatlar askerler tarafından raylı platformlar üzerine yüklendi. Askerler Belarus’ta tatbikatın gerçekleştirileceği poligonlarda fırlatma mevzilerinin donatılması, kamufle edilmesi, bakımı gibi çalışmalar yürütecek, Rusya ve Belarus’un Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sistemi kapsamında tatbikat amaçlı muharebe görevine başlayacak. Rusya Savunma Bakanı Aleksandr Fomin, 18 Ocak’taki açıklamasında iki ülke arasındaki tatbikatın iki aşamalı olarak gerçekleştirileceğini ve 20 Şubat’ta tamamlanacağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/rusya-ve-belarus-20-subata-kadar-surecek-iki-etapli-birlik-kararliligi-2022-tatbikatina-basliyor-1052857428.html
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rusya, belarus, tatbikat, aleksandr fomin, s400

Rusya, ortak tatbikatlar için iki S-400 bataryasını Belarus’a gönderdi

10:23 21.01.2022
© SputnikS-500 Prometey hava savunma sistemi
S-500 Prometey hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatlar için iki S-400 füze savunma sistemi bataryası demiryolu ile Uzak Doğu bölgesinden Belarus’a gönderildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Uzak Doğu Askeri Birimi’ne bağlı Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma birliklerinden iki S-400 Triumf füze savunma sistemi bataryası Habarovsk bölgesindeki tren istasyonuna hareket etti. İstasyonda teçhizatlar askerler tarafından raylı platformlar üzerine yüklendi.
Askerler Belarus’ta tatbikatın gerçekleştirileceği poligonlarda fırlatma mevzilerinin donatılması, kamufle edilmesi, bakımı gibi çalışmalar yürütecek, Rusya ve Belarus’un Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sistemi kapsamında tatbikat amaçlı muharebe görevine başlayacak.
Rusya Savunma Bakanı Aleksandr Fomin, 18 Ocak’taki açıklamasında iki ülke arasındaki tatbikatın iki aşamalı olarak gerçekleştirileceğini ve 20 Şubat’ta tamamlanacağını söylemişti.
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
DÜNYA
Rusya ve Belarus, 20 Şubat'a kadar sürecek iki etaplı 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatına başlıyor
18 Ocak, 17:08
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