https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-ve-abd-diplomatik-misyonlarinin-faaliyetlerini-normallestirecek-1052998592.html
Rusya ve ABD, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirecek
Rusya ve ABD, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Blinken’in Cenevre’deki görüşme sırasında, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirme ve vize... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T22:18+0300
2022-01-21T22:18+0300
2022-01-21T22:18+0300
dünya
abd
rusya
sergey lavrov
nato
rusya dışişleri bakanlığı
antony blinken
diplomatik misyon
normalleşme
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirme ve vize işlemlerini istikrara kavuşturma konusunda uzman çalışmalarının yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.Moskova’nın, diplomatik varlığının karşılıklı olarak yeniden tam kapasitede sağlanmasından yana olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD makamları tarafından el konulan Rus diplomatik mülkünün bir an önce iadesini talep ediyoruz" denildi.'ABD'nin Rusya’nın taleplerini görmezden gelmesi sonuçlar doğuracak'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, bugün Cenevre’de görüştüğü ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’e, ABD’nin, Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifini görmezden gelmeye devam etmesinin en büyük sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, Rusya’nın endişelerinin öncelikle ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki askeri varlığını ve Rusya sınırı yakınında askeri güç ve araçları konuşlandırmayı sürdürmesiyle ilgili olduğu bildirildi.Washington’un güvenlik garantisiyle ilgili anlaşma taslağına olumlu yanıt vermesi durumunda, endişelerin giderilebileceği kaydedilirken, “ABD’nin bazı garantilere ilişkin maddelere yazılı cevabı gelecek hafta almayı bekliyoruz” bilgisi yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/blinken-diplomatik-surecin-devam-etmesinin-onemli-oldugu-konusunda-lavrovla-hemfikiriz-1052987924.html
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abd, rusya, sergey lavrov, nato, rusya dışişleri bakanlığı, antony blinken, diplomatik misyon, normalleşme, görüşme
Rusya ve ABD, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Blinken’in Cenevre’deki görüşme sırasında, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirme ve vize işlemlerini istikrara kavuşturma çabalarını yoğunlaştırmayı kabul ettiği duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirme ve vize işlemlerini istikrara kavuşturma konusunda uzman çalışmalarının yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.
Moskova’nın, diplomatik varlığının karşılıklı olarak yeniden tam kapasitede sağlanmasından yana olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD makamları tarafından el konulan Rus diplomatik mülkünün bir an önce iadesini talep ediyoruz" denildi.
'ABD'nin Rusya’nın taleplerini görmezden gelmesi sonuçlar doğuracak'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, bugün Cenevre’de görüştüğü ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’e, ABD’nin, Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifini görmezden gelmeye devam etmesinin en büyük sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Rusya’nın endişelerinin öncelikle ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki askeri varlığını ve Rusya sınırı yakınında askeri güç ve araçları konuşlandırmayı sürdürmesiyle ilgili olduğu bildirildi.
Washington’un güvenlik garantisiyle ilgili anlaşma taslağına olumlu yanıt vermesi durumunda, endişelerin giderilebileceği kaydedilirken, “ABD’nin bazı garantilere ilişkin maddelere yazılı cevabı gelecek hafta almayı bekliyoruz” bilgisi yer aldı.