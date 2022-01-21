Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-ve-abd-diplomatik-misyonlarinin-faaliyetlerini-normallestirecek-1052998592.html
Rusya ve ABD, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirecek
Rusya ve ABD, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Blinken’in Cenevre’deki görüşme sırasında, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirme ve vize... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T22:18+0300
2022-01-21T22:18+0300
dünya
abd
rusya
sergey lavrov
nato
rusya dışişleri bakanlığı
antony blinken
diplomatik misyon
normalleşme
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052976679_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_921595e31550e925a0d8484de3e97f8d.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirme ve vize işlemlerini istikrara kavuşturma konusunda uzman çalışmalarının yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.Moskova’nın, diplomatik varlığının karşılıklı olarak yeniden tam kapasitede sağlanmasından yana olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD makamları tarafından el konulan Rus diplomatik mülkünün bir an önce iadesini talep ediyoruz" denildi.'ABD'nin Rusya’nın taleplerini görmezden gelmesi sonuçlar doğuracak'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, bugün Cenevre’de görüştüğü ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’e, ABD’nin, Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifini görmezden gelmeye devam etmesinin en büyük sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, Rusya’nın endişelerinin öncelikle ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki askeri varlığını ve Rusya sınırı yakınında askeri güç ve araçları konuşlandırmayı sürdürmesiyle ilgili olduğu bildirildi.Washington’un güvenlik garantisiyle ilgili anlaşma taslağına olumlu yanıt vermesi durumunda, endişelerin giderilebileceği kaydedilirken, “ABD’nin bazı garantilere ilişkin maddelere yazılı cevabı gelecek hafta almayı bekliyoruz” bilgisi yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/blinken-diplomatik-surecin-devam-etmesinin-onemli-oldugu-konusunda-lavrovla-hemfikiriz-1052987924.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052976679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_de963ef68b1651285721840c3f7529e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, sergey lavrov, nato, rusya dışişleri bakanlığı, antony blinken, diplomatik misyon, normalleşme, görüşme

Rusya ve ABD, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirecek

22:18 21.01.2022
© SputnikABD- Rusya
ABD- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Blinken’in Cenevre’deki görüşme sırasında, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirme ve vize işlemlerini istikrara kavuşturma çabalarını yoğunlaştırmayı kabul ettiği duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirme ve vize işlemlerini istikrara kavuşturma konusunda uzman çalışmalarının yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.
Moskova’nın, diplomatik varlığının karşılıklı olarak yeniden tam kapasitede sağlanmasından yana olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD makamları tarafından el konulan Rus diplomatik mülkünün bir an önce iadesini talep ediyoruz" denildi.

'ABD'nin Rusya’nın taleplerini görmezden gelmesi sonuçlar doğuracak'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, bugün Cenevre’de görüştüğü ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’e, ABD’nin, Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifini görmezden gelmeye devam etmesinin en büyük sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Rusya’nın endişelerinin öncelikle ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki askeri varlığını ve Rusya sınırı yakınında askeri güç ve araçları konuşlandırmayı sürdürmesiyle ilgili olduğu bildirildi.
Washington’un güvenlik garantisiyle ilgili anlaşma taslağına olumlu yanıt vermesi durumunda, endişelerin giderilebileceği kaydedilirken, “ABD’nin bazı garantilere ilişkin maddelere yazılı cevabı gelecek hafta almayı bekliyoruz” bilgisi yer aldı.
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Antony Blinken ile Sergey Lavrov'un Cenevre görüşmesinden pozlar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
DÜNYA
Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz
16:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce