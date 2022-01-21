https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-ve-abd-diplomatik-misyonlarinin-faaliyetlerini-normallestirecek-1052998592.html

Rusya ve ABD, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirecek

Rusya ve ABD, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Blinken’in Cenevre’deki görüşme sırasında, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirme ve vize... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T22:18+0300

2022-01-21T22:18+0300

2022-01-21T22:18+0300

dünya

abd

rusya

sergey lavrov

nato

rusya dışişleri bakanlığı

antony blinken

diplomatik misyon

normalleşme

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirme ve vize işlemlerini istikrara kavuşturma konusunda uzman çalışmalarının yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.Moskova’nın, diplomatik varlığının karşılıklı olarak yeniden tam kapasitede sağlanmasından yana olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD makamları tarafından el konulan Rus diplomatik mülkünün bir an önce iadesini talep ediyoruz" denildi.'ABD'nin Rusya’nın taleplerini görmezden gelmesi sonuçlar doğuracak'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, bugün Cenevre’de görüştüğü ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’e, ABD’nin, Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifini görmezden gelmeye devam etmesinin en büyük sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, Rusya’nın endişelerinin öncelikle ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki askeri varlığını ve Rusya sınırı yakınında askeri güç ve araçları konuşlandırmayı sürdürmesiyle ilgili olduğu bildirildi.Washington’un güvenlik garantisiyle ilgili anlaşma taslağına olumlu yanıt vermesi durumunda, endişelerin giderilebileceği kaydedilirken, “ABD’nin bazı garantilere ilişkin maddelere yazılı cevabı gelecek hafta almayı bekliyoruz” bilgisi yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220121/blinken-diplomatik-surecin-devam-etmesinin-onemli-oldugu-konusunda-lavrovla-hemfikiriz-1052987924.html

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abd, rusya, sergey lavrov, nato, rusya dışişleri bakanlığı, antony blinken, diplomatik misyon, normalleşme, görüşme