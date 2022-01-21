https://tr.sputniknews.com/20220121/rusyada-gunluk-vaka-sayisi-pandeminin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1052983004.html

Rusya’da günlük vaka sayısı pandeminin en yüksek seviyesine ulaştı

Rusya’da günlük vaka sayısı pandeminin en yüksek seviyesine ulaştı

Rusya’da son 24 saatte 49 bin 513 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu, dünkü vaka sayısından yüzde 27.4 daha fazla ve pandeminin başından bu yana tespit... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T14:52+0300

2022-01-21T14:52+0300

2022-01-21T14:54+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

vaka sayısı

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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre gün içinde kaydedilen vaka sayısı 49 bin 513 artarak 10 milyon 987 bin 774’e çıktı.Başkent Moskova’da 15 bin 987, St. Petersburg’da 5 bin 922, Moskova bölgesinde 4 bin 424 yeni vaka tespit edildi.Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 692 arttı. Pandemi boyunca 324 bin 752 can kaybı kayda geçti. İyileşenlerin sayısı da 24 bin 719 artışla 9 milyon 975 bin 52 oldu.Ülkede kayda geçen yeni vakaların yüzde 52.3’ünü Delta, yüzde 47.7’sini de Omicron ve diğer varyantların oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca ülkenin 57 bölgesinde Omicron vakasının yayıldığı görülüyor.Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı da 38 bin 850’ydi.

https://tr.sputniknews.com/20211205/putin-rusya-koronaviruse-karsi-asilamada-zorlama-degil-ikna-yolundan-ilerlemeye-calisiyor-1051464912.html

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