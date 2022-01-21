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https://tr.sputniknews.com/20220121/rusyadan-natonun-martta-arktikada-yapacagi-tatbikatla-ilgili-risk-uyarisi-1052964710.html
Rusya'dan NATO'nun martta Arktika'da yapacağı tatbikatla ilgili risk uyarısı
Rusya'dan NATO'nun martta Arktika'da yapacağı tatbikatla ilgili risk uyarısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Korçunov, NATO'nun mart ayında yapmayı planladığı Cold Response tatbikatının Arktika’daki gerilimi... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T05:15+0300
2022-01-21T05:15+0300
dünya
rusya
nato
tatbikat
arktik
nikolay korçunov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Nikolay Korçunov, NATO'nun mart ayında yapmayı planladığı Cold Response tatbikatına ilişkin değerlendirmede bulundu.Rus medyasına konuşan Korçunov, "Yüksek enlemlerdeki askeri faaliyetlerin, özellikle Arktika'da yer almayan veya askeri ittifaklarda yer almayan ülkelerin katılması yoluyla uluslararasılaşması giderek artan endişeler yaratıyor. Arktik ülkelerinin askeri kanallar üzerinden yaptığı çok taraflı diyalog koşullarında, duyurulan tatbikatların kapsamı sadece tansiyonu yükselteceği ve olası yanlış hesaplama, niyetlerin yanlış yorumlanması, kazara meydana gelecek olay ve istenmeyen tırmanma risklerini artıracağı açık" ifadelerini kullandı.Arktik bölgede askeri gerilimin giderek güçlenmesinden, Arktika'yı NATO’nun askeri planlama ve sorumluluk bölgesine dahil etme ve bölgeyi harekat tiyatrosuna dönüştürme çabalarından dolayı duyulan tedirginliği defalarca dile getirdiklerini anımsatan Korçunov, "Bunun sonucu; bölgesel güvenliğin zayıflaması, çatışma ve güvenlik risklerinin artması, askeri olmayan bir dizi önemli konuda yapıcı işbirliği gündeminin daralması oldu" dedi.Korçunov, bu bağlamda Arktik Konseyi'nde dönem başkanlığı yapan Rusya'nın, Arktika'nın barış, istikrar ve yapıcı işbirliği bölgesi olarak kalması gerektiği yönündeki 20 Mayıs 2021 tarihli anlaşmaya uyulması gerektiğini vurguladığını kaydetti.ABD ve NATO, mart başlarında, Kuzey Kutup Dairesi sınırları içinde büyük tatbikat gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu. Tatbikata, 28 ülkeden 35 bin askerin ve USS Harry S. Truman uçak gemisinin katılacağı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220121/abd-mart-ayinda-kuzey-kutup-dairesinin-otesinde-en-buyuk-nato-tatbikati-yapilacak-1052960636.html
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rusya, nato, tatbikat, arktik, nikolay korçunov

Rusya'dan NATO'nun martta Arktika'da yapacağı tatbikatla ilgili risk uyarısı

05:15 21.01.2022
© AANATO-Rusya
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Korçunov, NATO'nun mart ayında yapmayı planladığı Cold Response tatbikatının Arktika’daki gerilimi güçlendireceğini, kazara meydana gelen olay ve kasıtsız tırmanma riskini artıracağını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Nikolay Korçunov, NATO'nun mart ayında yapmayı planladığı Cold Response tatbikatına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rus medyasına konuşan Korçunov, "Yüksek enlemlerdeki askeri faaliyetlerin, özellikle Arktika'da yer almayan veya askeri ittifaklarda yer almayan ülkelerin katılması yoluyla uluslararasılaşması giderek artan endişeler yaratıyor. Arktik ülkelerinin askeri kanallar üzerinden yaptığı çok taraflı diyalog koşullarında, duyurulan tatbikatların kapsamı sadece tansiyonu yükselteceği ve olası yanlış hesaplama, niyetlerin yanlış yorumlanması, kazara meydana gelecek olay ve istenmeyen tırmanma risklerini artıracağı açık" ifadelerini kullandı.
Arktik bölgede askeri gerilimin giderek güçlenmesinden, Arktika'yı NATO’nun askeri planlama ve sorumluluk bölgesine dahil etme ve bölgeyi harekat tiyatrosuna dönüştürme çabalarından dolayı duyulan tedirginliği defalarca dile getirdiklerini anımsatan Korçunov, "Bunun sonucu; bölgesel güvenliğin zayıflaması, çatışma ve güvenlik risklerinin artması, askeri olmayan bir dizi önemli konuda yapıcı işbirliği gündeminin daralması oldu" dedi.
Korçunov, bu bağlamda Arktik Konseyi'nde dönem başkanlığı yapan Rusya'nın, Arktika'nın barış, istikrar ve yapıcı işbirliği bölgesi olarak kalması gerektiği yönündeki 20 Mayıs 2021 tarihli anlaşmaya uyulması gerektiğini vurguladığını kaydetti.
ABD ve NATO, mart başlarında, Kuzey Kutup Dairesi sınırları içinde büyük tatbikat gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu. Tatbikata, 28 ülkeden 35 bin askerin ve USS Harry S. Truman uçak gemisinin katılacağı belirtilmişti.
NATO - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
TÜRKİYE
ABD: Mart ayında Kuzey Kutup Dairesinin ötesinde en büyük NATO tatbikatı yapılacak
00:43
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