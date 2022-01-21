https://tr.sputniknews.com/20220121/rusyanin-ab-daimi-temsilcisi-cijov-bruksel-kendi-kendini-guvenlik-muzakerelerinin-disina-itti-1052964550.html

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çijov: Brüksel, kendi kendini güvenlik müzakerelerinin dışına itti

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çijov: Brüksel, kendi kendini güvenlik müzakerelerinin dışına itti

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Çijov, Brüksel'in kendi kendini güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin dışında bıraktığını söyledi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T04:44+0300

2022-01-21T04:44+0300

2022-01-21T04:44+0300

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rusya

nato

vladimir çijov

avrupa birliği

müzakere

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Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, AB’nin kendi kendini güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin dışına ittiğini belirterek, Moskova’nın Rusya-AB Konseyi toplantılarını yeniden başlatmaya her an hazır olduğunu kaydetti.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Çijov, AB’nin Rusya ile güvenlik sorunları da dahil olmak üzere birçok konuda diyalogun gelişmesini engelleyerek aslında kendi kendini güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelerin dışında bıraktığını belirtti.Çijov, “Daha şaşırtıcı olanı ise, Rusya’nın AB’yi güvenlik müzakerelerinin dışına ittiği yönündeki suçlamalardır. Aralık ayı ortasında ABD ve NATO ülkelerine güvenlik garantilerine ilişkin önerilerimizi sunduğumuzda, AB’li ortaklar hemen ‘Masadaki yerimiz nerede?’ sorusunu gündeme getirdi. Daha sonra yanıtı kendileri buldu; ABD aracılığıyla ve NATO ile birlikte çalışıyorlar” dedi.Müzakerelerin konusunun nükleer silahlar, orta ve kısa menzilli füzeler, belirli bölgelere asker konuşlandırılması gibi sert güvenlik konuları olduğunu, ancak AB’nin bir askeri blok olmadığına vurgu yapan Çijov, “AB ile başka meseleleri konuşabiliriz. Aslında AB, Rusya ile güvenlik sorunları da dahil olmak üzere birçok konuda diyalogun gelişmesini engelleyerek kendi kendini bu müzakerelerin dışında bıraktı” ifadelerini kullandı.

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