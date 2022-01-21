https://tr.sputniknews.com/20220121/sabiha-gokcen-havalimaninda-kar-kisitlamasi-1052992206.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T17:56+0300

2022-01-21T17:56+0300

2022-01-21T18:01+0300

türkiye

kar

sabiha gökçen

hava

sabiha gökçen havaalanı

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havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)

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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 25 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.'22 Ocak'ta uçuşlarda yüzde 25 azaltma yapılacak'HEAŞ'tan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

https://tr.sputniknews.com/20220121/icisleri-bakani-soylu-bugun-baslayacak-kar-yagisi-ile-ilgili-tum-valiliklerimiz-tekrar-uyarildi-1052975779.html

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

yeni havaliman

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