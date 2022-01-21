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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-21T18:01+0300
türkiye
kar
sabiha gökçen
hava
sabiha gökçen havaalanı
yeni havaliman
havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)
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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 25 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.'22 Ocak'ta uçuşlarda yüzde 25 azaltma yapılacak'HEAŞ'tan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220121/icisleri-bakani-soylu-bugun-baslayacak-kar-yagisi-ile-ilgili-tum-valiliklerimiz-tekrar-uyarildi-1052975779.html
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

17:56 21.01.2022 (güncellendi: 18:01 21.01.2022)
© DHASabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 25 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

'22 Ocak'ta uçuşlarda yüzde 25 azaltma yapılacak'

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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