https://tr.sputniknews.com/20220121/sabiha-gokcen-havalimaninda-kar-kisitlamasi-1052992206.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T17:56+0300
2022-01-21T17:56+0300
2022-01-21T18:01+0300
türkiye
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sabiha gökçen havaalanı
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havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)
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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 25 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.'22 Ocak'ta uçuşlarda yüzde 25 azaltma yapılacak'HEAŞ'tan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220121/icisleri-bakani-soylu-bugun-baslayacak-kar-yagisi-ile-ilgili-tum-valiliklerimiz-tekrar-uyarildi-1052975779.html
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması
17:56 21.01.2022 (güncellendi: 18:01 21.01.2022)
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yüzde 25 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.
'22 Ocak'ta uçuşlarda yüzde 25 azaltma yapılacak'
HEAŞ'tan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.