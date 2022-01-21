https://tr.sputniknews.com/20220121/senato-toplantisini-hackleyip-final-fantasy-animasyon-pornosu-izlettiler-1052973529.html

Senato toplantısını hackleyip Final Fantasy animasyon pornosu izlettiler

Senato toplantısını hackleyip Final Fantasy animasyon pornosu izlettiler

İtalya'da çevrimiçi ortamda yapılan bir senato toplantısını ele geçiren hackerlar, vekillere bir oyun karakterinin yer aldığı animasyon porno izletti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T12:12+0300

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yaşam

italya

porno

toplantı

senato

zoom

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İtalyan senatörlerinin yanı sıra, çeşitli alanlardaki uzmanlar ve Nobel Ödüllü Fizikçi Giorgio Parisi'nin katıldığı bir parlamento toplantısı, hackerların eline geçti.Pazartesi günü Zoom üzerinden yapılan çevrimiçi toplantıya sızmayı başaran hackerlar, katılımcılara Final Fantasy isimli oyunun baş karakteri Tifa Lockhart'ın yer aldığı bir animasyon porno videosu izletti. 'Şeffaf kamu yönetimi' konulu toplantıda 'yüksek sesli inlemelerin' de duyulduğu video 20 saniye boyunca ekranda kaldı. Kontrolün yeniden sağlanmasının ardından toplantı 3 saat sürdü.Five Star Movement isimli haber sitesine göre İtalyan Senatör Maria Laura Mantovani, "Bugün oldukça ciddi bir olay yaşandı, bu gerçek saldırıya karşı mutlak öfkemi ifade etmek istiyorum. Yetkili makamlara her şeyi bildirdim ki sorumluları tespit edebilsinler" dedi.Koronavirüs salgınıyla birlikte çevrimiçi toplantıların hayatımızın bir parçası haline gelmesinden bu yana 'Zoom-bombardımanı' diye adlandırılan saldırı türünde, bir hacker Zoom toplantısına girebilmeyi başardıktan sonra görüşmeyi herhangi bir video ya da görselle yarıda kesiyor.

https://tr.sputniknews.com/20201122/hollandali-gazeteci-ab-savunma-bakanlarinin-gizli-zoom-toplantisina-sizdi-1043268675.html

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