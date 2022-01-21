Senato toplantısını hackleyip Final Fantasy animasyon pornosu izlettiler

İtalyan senatörlerinin yanı sıra, çeşitli alanlardaki uzmanlar ve Nobel Ödüllü Fizikçi Giorgio Parisi'nin katıldığı bir parlamento toplantısı, hackerların eline geçti.Pazartesi günü Zoom üzerinden yapılan çevrimiçi toplantıya sızmayı başaran hackerlar, katılımcılara Final Fantasy isimli oyunun baş karakteri Tifa Lockhart'ın yer aldığı bir animasyon porno videosu izletti. 'Şeffaf kamu yönetimi' konulu toplantıda 'yüksek sesli inlemelerin' de duyulduğu video 20 saniye boyunca ekranda kaldı. Kontrolün yeniden sağlanmasının ardından toplantı 3 saat sürdü.Five Star Movement isimli haber sitesine göre İtalyan Senatör Maria Laura Mantovani, "Bugün oldukça ciddi bir olay yaşandı, bu gerçek saldırıya karşı mutlak öfkemi ifade etmek istiyorum. Yetkili makamlara her şeyi bildirdim ki sorumluları tespit edebilsinler" dedi.Koronavirüs salgınıyla birlikte çevrimiçi toplantıların hayatımızın bir parçası haline gelmesinden bu yana 'Zoom-bombardımanı' diye adlandırılan saldırı türünde, bir hacker Zoom toplantısına girebilmeyi başardıktan sonra görüşmeyi herhangi bir video ya da görselle yarıda kesiyor.
İtalya'da çevrimiçi ortamda yapılan bir senato toplantısını ele geçiren hackerlar, vekillere bir oyun karakterinin yer aldığı animasyon porno izletti.
İtalyan senatörlerinin yanı sıra, çeşitli alanlardaki uzmanlar ve Nobel Ödüllü Fizikçi Giorgio Parisi'nin katıldığı bir parlamento toplantısı, hackerların eline geçti.
Pazartesi günü Zoom üzerinden yapılan çevrimiçi toplantıya sızmayı başaran hackerlar, katılımcılara Final Fantasy isimli oyunun baş karakteri Tifa Lockhart'ın yer aldığı bir animasyon porno videosu izletti.
⚡Excellente idée: En Italie les résistants choisissent le hacking plutôt que la violence. Puisque la démocratie n'existe plus, l'heure est arrivée de diffuser des hentai cochon de Final fantasy sur le live du Sénat. Belle conquête démocratique. https://t.co/y92lkzKoQi
'Şeffaf kamu yönetimi' konulu toplantıda 'yüksek sesli inlemelerin' de duyulduğu video 20 saniye boyunca ekranda kaldı. Kontrolün yeniden sağlanmasının ardından toplantı 3 saat sürdü.
Five Star Movement isimli haber sitesine göre İtalyan Senatör Maria Laura Mantovani, "Bugün oldukça ciddi bir olay yaşandı, bu gerçek saldırıya karşı mutlak öfkemi ifade etmek istiyorum. Yetkili makamlara her şeyi bildirdim ki sorumluları tespit edebilsinler" dedi.
Koronavirüs salgınıyla birlikte çevrimiçi toplantıların hayatımızın bir parçası haline gelmesinden bu yana 'Zoom-bombardımanı' diye adlandırılan saldırı türünde, bir hacker Zoom toplantısına girebilmeyi başardıktan sonra görüşmeyi herhangi bir video ya da görselle yarıda kesiyor.