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https://tr.sputniknews.com/20220121/sevgililer-gunu-icin-hazirlanan-2-milyon-dal-gul-kardan-coken-seranin-altinda-kaldi-1052981598.html
Sevgililer Günü için hazırlanan 2 milyon dal gül kardan çöken seranın altında kaldı
Sevgililer Günü için hazırlanan 2 milyon dal gül kardan çöken seranın altında kaldı
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, kar kütlesi biriken gül serasının çatısı çöktü. Seranın sahibi Karahanlı, "Bu hasada çok güvenmiştik. Şu an çok kötü... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T14:25+0300
2022-01-21T14:31+0300
gül
türkiye
kar
14 şubat sevgililer günü
sera
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde son günlerde etkili olan kar nedeniyle Kürşat Karahanlı'ya ait gül serası üzerinde kar kütlesi birikti.Seranın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü. Burada, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan yaklaşık 2 milyon dal gül de zarar gördü.'Zararımız 2.5 milyon lira civarında'Sevgililer Günü için hazırlık yaptıklarını ve burada yetişen gülleri Türkiye'nin her bölgesine göndermeyi planladıklarını aktaran Karahanlı, "Bu hasada çok güvenmiştik. Şu an çok kötü durumdayız. Zararımız 2.5 milyon lira civarında" dedi.Karahanlı, zararı nedeniyle yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210214/erzurumlu-cicekci-sevgilisine-kilosu-kadar-gul-alan-var-1043808253.html
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gül, kar, 14 şubat sevgililer günü, sera

Sevgililer Günü için hazırlanan 2 milyon dal gül kardan çöken seranın altında kaldı

14:25 21.01.2022 (güncellendi: 14:31 21.01.2022)
© AAKar altında kalan gül serası
Kar altında kalan gül serası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, kar kütlesi biriken gül serasının çatısı çöktü. Seranın sahibi Karahanlı, "Bu hasada çok güvenmiştik. Şu an çok kötü durumdayız. Zararımız 2.5 milyon lira civarında" dedi.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde son günlerde etkili olan kar nedeniyle Kürşat Karahanlı'ya ait gül serası üzerinde kar kütlesi birikti.
Seranın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü. Burada, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan yaklaşık 2 milyon dal gül de zarar gördü.
© AAKürşat Karahanlı, gazetecilere, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle 10.5 dönümlük seralarının çöktüğünü ve bütün ürünlerinin kar ve çöken seranın altında kaldığını söyledi.
Kürşat Karahanlı, gazetecilere, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle 10.5 dönümlük seralarının çöktüğünü ve bütün ürünlerinin kar ve çöken seranın altında kaldığını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
Kürşat Karahanlı, gazetecilere, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle 10.5 dönümlük seralarının çöktüğünü ve bütün ürünlerinin kar ve çöken seranın altında kaldığını söyledi.
© AA

'Zararımız 2.5 milyon lira civarında'

Sevgililer Günü için hazırlık yaptıklarını ve burada yetişen gülleri Türkiye'nin her bölgesine göndermeyi planladıklarını aktaran Karahanlı, "Bu hasada çok güvenmiştik. Şu an çok kötü durumdayız. Zararımız 2.5 milyon lira civarında" dedi.
Karahanlı, zararı nedeniyle yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.
Sevgililer Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2021
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Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var
14 Şubat 2021, 13:48
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