https://tr.sputniknews.com/20220121/sevgililer-gunu-icin-hazirlanan-2-milyon-dal-gul-kardan-coken-seranin-altinda-kaldi-1052981598.html

Sevgililer Günü için hazırlanan 2 milyon dal gül kardan çöken seranın altında kaldı

Sevgililer Günü için hazırlanan 2 milyon dal gül kardan çöken seranın altında kaldı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, kar kütlesi biriken gül serasının çatısı çöktü. Seranın sahibi Karahanlı, "Bu hasada çok güvenmiştik. Şu an çok kötü... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T14:25+0300

2022-01-21T14:25+0300

2022-01-21T14:31+0300

gül

türkiye

kar

14 şubat sevgililer günü

sera

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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde son günlerde etkili olan kar nedeniyle Kürşat Karahanlı'ya ait gül serası üzerinde kar kütlesi birikti.Seranın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü. Burada, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan yaklaşık 2 milyon dal gül de zarar gördü.'Zararımız 2.5 milyon lira civarında'Sevgililer Günü için hazırlık yaptıklarını ve burada yetişen gülleri Türkiye'nin her bölgesine göndermeyi planladıklarını aktaran Karahanlı, "Bu hasada çok güvenmiştik. Şu an çok kötü durumdayız. Zararımız 2.5 milyon lira civarında" dedi.Karahanlı, zararı nedeniyle yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

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gül, kar, 14 şubat sevgililer günü, sera