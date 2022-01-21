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Seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği düştü
Seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği düştü
Mersin'de seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi. Olayda, otomobil sürücüsü Mustafa Ciğer, şans eseri yara almadan kurtuldu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:49+0300
2022-01-21T12:49+0300
2022-01-21T13:12+0300
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trafik
mersin
kaza
direk
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Mersin'de hareket halindeki Mustafa Ciğer yönetimindeki 33 AIK 216 plakalı otomobilin üzerine, devrilen aydınlatma direği düştü. Ön camdan içeri giren direğin bir bölümü, direksiyon kısmına saplandı. Şans eseri yara almadan kurtulan Ciğer, otomobilini durdurup dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aydınlatma direği gelen ekipler tarafından kaldırıldı.Araç sürücüsü Mustafa Ciğer her şeyin bir anda olduğunu dile getirdi ve "Bir anda üzerime düştü. Cam patlayınca hemen geri kaçtım. Dikkat etmek lazım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/besiktas-meydanda-otomobil-alev-alev-yandi-1052965741.html
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Seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği düştü 12:49 21.01.2022 (güncellendi: 13:12 21.01.2022)
Mersin'de seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi. Olayda, otomobil sürücüsü Mustafa Ciğer, şans eseri yara almadan kurtuldu.
Mersin'de hareket halindeki Mustafa Ciğer yönetimindeki 33 AIK 216 plakalı otomobilin üzerine, devrilen aydınlatma direği düştü.
Ön camdan içeri giren direğin bir bölümü, direksiyon
kısmına saplandı. Şans eseri yara almadan kurtulan Ciğer, otomobilini durdurup dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine
polis ekipleri sevk edildi. Aydınlatma direği gelen ekipler tarafından kaldırıldı.
Araç sürücüsü Mustafa Ciğer her şeyin bir anda olduğunu dile getirdi ve "
Bir anda üzerime düştü. Cam patlayınca hemen geri kaçtım. Dikkat etmek lazım" dedi.