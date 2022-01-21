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Sezonun ikinci çeyreğinde kar açıklayan tek Süper Lig kulübü Fenerbahçe
Sezonun ikinci çeyreğinde kar açıklayan tek Süper Lig kulübü Fenerbahçe
Süper Lig kulüpleri, mali açıdan ikinci çeyreğin rakamlarını açıklamaya başladı. Dört büyükler arasında bu dönemi karlı kapatan tek kulüp Fenerbahçe oldu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-21T10:05+0300
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galatasaray
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Sarı-Lacivertliler’in gelirleri yüzde 142 artarak 713.4 milyon TL’ye ulaştı. Fenerbahçe , ikinci çeyrekte 40 milyon TL kâr açıkladı. Lider Trabzonspor’un gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 227.7 milyon TL olurken, 244 milyon TL zarar edildi.Beşiktaş , 2021-22 sezonunun ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 138 artışla 574.3 milyon TL’ye ulaştırmasına rağmen 73.5 milyon TL zarar açıkladı. Galatasaray ise geçen yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 124 artışla 576.5 milyon TL gelir elde etti ancak Sarı-Kırmızılılar da bu dönemi 59.3 milyon TL zararla kapattı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/tff-kuluplerin-harcama-limitlerini-acikladi-en-yuksek-pay-fenerbahcenin-1052626685.html
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uefa, süper lig, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, kar, beşiktaş, spor toto süper lig, trabzonspor, zarar, finans

Sezonun ikinci çeyreğinde kar açıklayan tek Süper Lig kulübü Fenerbahçe

10:04 21.01.2022 (güncellendi: 10:05 21.01.2022)
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Flickr
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Süper Lig kulüpleri, mali açıdan ikinci çeyreğin rakamlarını açıklamaya başladı. Dört büyükler arasında bu dönemi karlı kapatan tek kulüp Fenerbahçe oldu.
Sarı-Lacivertliler’in gelirleri yüzde 142 artarak 713.4 milyon TL’ye ulaştı. Fenerbahçe , ikinci çeyrekte 40 milyon TL kâr açıkladı.
Lider Trabzonspor’un gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 227.7 milyon TL olurken, 244 milyon TL zarar edildi.
Beşiktaş , 2021-22 sezonunun ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 138 artışla 574.3 milyon TL’ye ulaştırmasına rağmen 73.5 milyon TL zarar açıkladı.
Galatasaray ise geçen yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 124 artışla 576.5 milyon TL gelir elde etti ancak Sarı-Kırmızılılar da bu dönemi 59.3 milyon TL zararla kapattı.
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
SPOR
TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı: En yüksek pay Fenerbahçe'nin
11 Ocak, 16:56
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