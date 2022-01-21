https://tr.sputniknews.com/20220121/sezonun-ikinci-ceyreginde-kar-aciklayan-tek-kulup-fenerbahce-1052967961.html
Sezonun ikinci çeyreğinde kar açıklayan tek Süper Lig kulübü Fenerbahçe
Sezonun ikinci çeyreğinde kar açıklayan tek Süper Lig kulübü Fenerbahçe
Süper Lig kulüpleri, mali açıdan ikinci çeyreğin rakamlarını açıklamaya başladı. Dört büyükler arasında bu dönemi karlı kapatan tek kulüp Fenerbahçe oldu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T10:04+0300
2022-01-21T10:04+0300
2022-01-21T10:05+0300
spor
uefa
süper lig
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
kar
beşiktaş
spor toto süper lig
trabzonspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048476386_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_e0a0e5516645d72631b8192440da132a.jpg
Sarı-Lacivertliler’in gelirleri yüzde 142 artarak 713.4 milyon TL’ye ulaştı. Fenerbahçe , ikinci çeyrekte 40 milyon TL kâr açıkladı. Lider Trabzonspor’un gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 227.7 milyon TL olurken, 244 milyon TL zarar edildi.Beşiktaş , 2021-22 sezonunun ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 138 artışla 574.3 milyon TL’ye ulaştırmasına rağmen 73.5 milyon TL zarar açıkladı. Galatasaray ise geçen yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 124 artışla 576.5 milyon TL gelir elde etti ancak Sarı-Kırmızılılar da bu dönemi 59.3 milyon TL zararla kapattı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/tff-kuluplerin-harcama-limitlerini-acikladi-en-yuksek-pay-fenerbahcenin-1052626685.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048476386_92:0:649:418_1920x0_80_0_0_64e1f78533d4fa300af359c2fb7dadd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uefa, süper lig, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, kar, beşiktaş, spor toto süper lig, trabzonspor, zarar, finans
Sezonun ikinci çeyreğinde kar açıklayan tek Süper Lig kulübü Fenerbahçe
10:04 21.01.2022 (güncellendi: 10:05 21.01.2022)
Süper Lig kulüpleri, mali açıdan ikinci çeyreğin rakamlarını açıklamaya başladı. Dört büyükler arasında bu dönemi karlı kapatan tek kulüp Fenerbahçe oldu.
Sarı-Lacivertliler’in gelirleri yüzde 142 artarak 713.4 milyon TL’ye ulaştı. Fenerbahçe , ikinci çeyrekte 40 milyon TL kâr açıkladı.
Lider Trabzonspor’un gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 227.7 milyon TL olurken, 244 milyon TL zarar edildi.
Beşiktaş , 2021-22 sezonunun ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 138 artışla 574.3 milyon TL’ye ulaştırmasına rağmen 73.5 milyon TL zarar açıkladı.
Galatasaray ise geçen yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 124 artışla 576.5 milyon TL gelir elde etti ancak Sarı-Kırmızılılar da bu dönemi 59.3 milyon TL zararla kapattı.