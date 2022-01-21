https://tr.sputniknews.com/20220121/soguktan-donmak-uzere-olan-esekler-kurtarildi-1052975627.html

Soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

Soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

Van'da aşırı soğuklar nedeniyle donmak üzere olan eşekler kurtarıldı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T12:46+0300

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2022-01-21T12:46+0300

türkiye

video

van

sosyal medya

eşek

donma

hayvan hakları derneği (haytap)

kurtarma

haytap

don

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Van’da eksi 30 dereceyi bulan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Bin 18 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, uçak seferleri iptal edildi. Sokakta donmak üzere olan eşekler sosyal medyadaki yardım talepleri sonucunda kurtarıldı.Van’da donmak üzere olan eşeklerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Türkiye’nin 'hayvanlarını koruma kurtarma çiftliği' (Angels Farm Sanctuary) hesabından yapılan açıklamada, “Bu zavallılar sosyal medya sayesinde emniyetli yere alındılar şimdilik” denildi.

türkiye

van

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