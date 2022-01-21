Soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

Van’da eksi 30 dereceyi bulan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Bin 18 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, uçak seferleri iptal edildi. Sokakta donmak üzere olan eşekler sosyal medyadaki yardım talepleri sonucunda kurtarıldı.Van’da donmak üzere olan eşeklerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Türkiye’nin 'hayvanlarını koruma kurtarma çiftliği' (Angels Farm Sanctuary) hesabından yapılan açıklamada, “Bu zavallılar sosyal medya sayesinde emniyetli yere alındılar şimdilik” denildi.
Van'da aşırı soğuklar nedeniyle donmak üzere olan eşekler kurtarıldı.
Van’da eksi 30 dereceyi bulan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Bin 18 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, uçak seferleri iptal edildi.
Sokakta donmak üzere olan eşekler sosyal medyadaki yardım talepleri sonucunda kurtarıldı.
Van’da donmak üzere olan eşeklerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Türkiye’nin 'hayvanlarını koruma kurtarma çiftliği' (Angels Farm Sanctuary) hesabından yapılan açıklamada, “Bu zavallılar sosyal medya sayesinde emniyetli yere alındılar şimdilik” denildi.
Bu zavallılar sosyal medya sayesinde emniyetli yere alındılar şimdilik!Peki sürekli yaşatılan aynı eziyetler ne zaman durdurulacak!Tek tırnaklı hayvanların ülkede yaşadıkları eziyet sokak hayvanlarına yapılan eziyetten hiç farkı yok! Hani? sizin koruyan yasanız! @bekirpakdemirlipic.twitter.com/x93iJ9jfeJ
— Angels Farm Sanctuary(Haybap Ferdinand'ın Çiftliği (@HAYBAPFERDINAND) January 19, 2022