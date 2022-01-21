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https://tr.sputniknews.com/20220121/soguktan-donmak-uzere-olan-esekler-kurtarildi-1052975627.html
Soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Van'da aşırı soğuklar nedeniyle donmak üzere olan eşekler kurtarıldı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:46+0300
2022-01-21T12:46+0300
türkiye
video
van
sosyal medya
eşek
donma
hayvan hakları derneği (haytap)
kurtarma
haytap
don
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Van’da eksi 30 dereceyi bulan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Bin 18 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, uçak seferleri iptal edildi. Sokakta donmak üzere olan eşekler sosyal medyadaki yardım talepleri sonucunda kurtarıldı.Van’da donmak üzere olan eşeklerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Türkiye’nin 'hayvanlarını koruma kurtarma çiftliği' (Angels Farm Sanctuary) hesabından yapılan açıklamada, “Bu zavallılar sosyal medya sayesinde emniyetli yere alındılar şimdilik” denildi.
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video, van, sosyal medya, eşek, donma, hayvan hakları derneği (haytap), kurtarma, haytap, don, soğuk

Soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

12:46 21.01.2022
© DHASokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Sokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Van'da aşırı soğuklar nedeniyle donmak üzere olan eşekler kurtarıldı.
Van’da eksi 30 dereceyi bulan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Bin 18 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, uçak seferleri iptal edildi.
Sokakta donmak üzere olan eşekler sosyal medyadaki yardım talepleri sonucunda kurtarıldı.
Van’da donmak üzere olan eşeklerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Türkiye’nin 'hayvanlarını koruma kurtarma çiftliği' (Angels Farm Sanctuary) hesabından yapılan açıklamada, “Bu zavallılar sosyal medya sayesinde emniyetli yere alındılar şimdilik” denildi.
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