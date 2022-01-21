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Sosyal medya fenomenine 28 bin liralık maymun cezası
Sosyal medya fenomenine 28 bin liralık maymun cezası
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollardan aldığı iki maymunu elinden alınınca üçüncü kez maymun edindi. Maymuna el konduktan sonra İzgi ile kız... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T09:03+0300
2022-01-21T09:03+0300
yaşam
maymun
fenomen
meriç izgi
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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollardan daha önce iki kez maymun almış, Tarım ve Orman Bakanlığı yasak olması gerekçesiyle hayvanlara el koymuştu. Üçüncü kez maymun alan Meriç İzgi ve kız arkadaşı Elif Türkan sosyal medyadan hayvanla paylaşım yapınca başları derde girdi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan ikiliden Türkan, geçtiğimiz gün polis çevirmesine takıldı. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, kaçakçılık suçundan haklarında 28 bin lira para cezası olan ve ödeme yapmayan çiftten genç kadın, mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Sosyal medya fenomenine üçüncü maymun operasyonu: 28 bin lira ceza kesildi74İkili hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz gün tamamlandı. Ünlü fenomenin, izinsiz olarak beslediği maymunlar nedeniyle kaçakçılık suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Türkan'ın da İzgi'ye yardım ederek iştirak halinde suç işlediği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20200918/sosyal-medya-fenomeni-meric-izgi-gozaltina-alindi-kacak-besledigi-3-maymununa-da-el-konuldu-1042871562.html
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maymun, fenomen, meriç izgi

Sosyal medya fenomenine 28 bin liralık maymun cezası

09:03 21.01.2022
© Fotoğraf : TwitterMeriç İzgi
Meriç İzgi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollardan aldığı iki maymunu elinden alınınca üçüncü kez maymun edindi. Maymuna el konduktan sonra İzgi ile kız arkadaşı Elif Türkan hakkında dava açıldı. 28 bin lira para cezasına çarptırılan iki sevgili, ödeme yapmayıp duruşmalara da katılmayınca haklarında yakalama kararı çıkartıldı.
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollardan daha önce iki kez maymun almış, Tarım ve Orman Bakanlığı yasak olması gerekçesiyle hayvanlara el koymuştu. Üçüncü kez maymun alan Meriç İzgi ve kız arkadaşı Elif Türkan sosyal medyadan hayvanla paylaşım yapınca başları derde girdi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan ikiliden Türkan, geçtiğimiz gün polis çevirmesine takıldı.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, kaçakçılık suçundan haklarında 28 bin lira para cezası olan ve ödeme yapmayan çiftten genç kadın, mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomenine üçüncü maymun operasyonu: 28 bin lira ceza kesildi74

İkili hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz gün tamamlandı. Ünlü fenomenin, izinsiz olarak beslediği maymunlar nedeniyle kaçakçılık suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Türkan'ın da İzgi'ye yardım ederek iştirak halinde suç işlediği belirtildi.
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