https://tr.sputniknews.com/20220121/sosyal-medya-fenomenine-28-bin-liralik-maymun-cezasi-1052966497.html

Sosyal medya fenomenine 28 bin liralık maymun cezası

Sosyal medya fenomenine 28 bin liralık maymun cezası

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollardan aldığı iki maymunu elinden alınınca üçüncü kez maymun edindi. Maymuna el konduktan sonra İzgi ile kız... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T09:03+0300

2022-01-21T09:03+0300

2022-01-21T09:03+0300

yaşam

maymun

fenomen

meriç izgi

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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollardan daha önce iki kez maymun almış, Tarım ve Orman Bakanlığı yasak olması gerekçesiyle hayvanlara el koymuştu. Üçüncü kez maymun alan Meriç İzgi ve kız arkadaşı Elif Türkan sosyal medyadan hayvanla paylaşım yapınca başları derde girdi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan ikiliden Türkan, geçtiğimiz gün polis çevirmesine takıldı. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, kaçakçılık suçundan haklarında 28 bin lira para cezası olan ve ödeme yapmayan çiftten genç kadın, mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Sosyal medya fenomenine üçüncü maymun operasyonu: 28 bin lira ceza kesildi74İkili hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz gün tamamlandı. Ünlü fenomenin, izinsiz olarak beslediği maymunlar nedeniyle kaçakçılık suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Türkan'ın da İzgi'ye yardım ederek iştirak halinde suç işlediği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20200918/sosyal-medya-fenomeni-meric-izgi-gozaltina-alindi-kacak-besledigi-3-maymununa-da-el-konuldu-1042871562.html

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maymun, fenomen, meriç izgi