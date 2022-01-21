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https://tr.sputniknews.com/20220121/soygu-ingiliz-mevkidasi-wallacei-moskovaya-davet-etti-avrupada-gerilimi-dusurmeye-katki-sunacak-1052991300.html
Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace'ı Moskova'ya davet etti: Avrupa'da gerilimi düşürmeye katkı sunacak
Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace'ı Moskova'ya davet etti: Avrupa'da gerilimi düşürmeye katkı sunacak
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a bir mektup göndererek mevkidaşına Moskova'da görüşme yapma teklifinde bulunduğu... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T17:37+0300
2022-01-21T17:37+0300
dünya
rusya
ingiltere
sergey şoygu
ben wallace
şoygu
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Bir yandan son dönemde tansiyonun hiç düşmediği Ukrayna'ya asker ve silah gönderen İngiltere, diğer yandan Rus tarafıyla diyalog süreci başlatmak için girişimde bulunuyor.Sergey Şoygu'yu ortak güvenlik endişelerini istişare etmek üzere önümüzdeki haftalarda Londra'ya davet eden Wallace'a Rus mevkidaşından yanıt geldi."Rusya ile İngiltere arasındaki temasların iyi niyet çerçevesinde yeniden başlaması, Avrupa'da gerilimin düşmesine katkı sunacak" diyen Şoygu, Wallace'la tüm güncel güvenlik konularını istişare etmeye hazır olduğunu ve karşılıklılık ilkeleri doğrultusunda uygun bir zamanda Moskova'da görüşme yapmayı teklif ettiğini belirtti.Rus heyetinin 2013 yılındaki Londra ziyareti sırasında dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla 2+2 formatında görüşmeler yapıldığını anımsatan Şoygu, söz konusu toplantılarda tarafların yapıcı diyaloğun mümkün olduğunu ortaya koyduklarının altını çizdi.İngiltere Savunma Bakanı Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada, Sergey Şoygu'ya ortak güvenlik endişelerini istişare etmek üzere önümüzdeki haftalarda Londra'yı ziyaret etme daveti götürdüğünü söylemişti.Wallace, "Rusya-NATO Konseyi, ittifakın Avrupa-Atlantik güvenliğinin çıkarları doğrultusunda Rusya ile geniş bir yelpazede diyaloğa hazır olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/ingiltere-ukraynaya-kendini-savunmasi-icin-hafif-tanksavar-silahlar-tedarik-edecek-1052830254.html
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rusya, ingiltere, sergey şoygu, ben wallace, şoygu

Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace'ı Moskova'ya davet etti: Avrupa'da gerilimi düşürmeye katkı sunacak

17:37 21.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a bir mektup göndererek mevkidaşına Moskova'da görüşme yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.
Bir yandan son dönemde tansiyonun hiç düşmediği Ukrayna'ya asker ve silah gönderen İngiltere, diğer yandan Rus tarafıyla diyalog süreci başlatmak için girişimde bulunuyor.

Sergey Şoygu'yu ortak güvenlik endişelerini istişare etmek üzere önümüzdeki haftalarda Londra'ya davet eden Wallace'a Rus mevkidaşından yanıt geldi.

"Rusya ile İngiltere arasındaki temasların iyi niyet çerçevesinde yeniden başlaması, Avrupa'da gerilimin düşmesine katkı sunacak" diyen Şoygu, Wallace'la tüm güncel güvenlik konularını istişare etmeye hazır olduğunu ve karşılıklılık ilkeleri doğrultusunda uygun bir zamanda Moskova'da görüşme yapmayı teklif ettiğini belirtti.

Rus heyetinin 2013 yılındaki Londra ziyareti sırasında dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla 2+2 formatında görüşmeler yapıldığını anımsatan Şoygu, söz konusu toplantılarda tarafların yapıcı diyaloğun mümkün olduğunu ortaya koyduklarının altını çizdi.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada, Sergey Şoygu'ya ortak güvenlik endişelerini istişare etmek üzere önümüzdeki haftalarda Londra'yı ziyaret etme daveti götürdüğünü söylemişti.

Wallace, "Rusya-NATO Konseyi, ittifakın Avrupa-Atlantik güvenliğinin çıkarları doğrultusunda Rusya ile geniş bir yelpazede diyaloğa hazır olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.
İngiltere Başbakanı Johnson - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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