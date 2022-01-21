https://tr.sputniknews.com/20220121/sputnik-arabicin-facebook-hesabindaki-yeni-paylasimlar-engellendi-1052993832.html
Sputnik Arabic’in Facebook hesabındaki yeni paylaşımlar engellendi
Sputnik Arabic’in Facebook hesabındaki yeni paylaşımlar engellendi
Sputnik Arapça haber sitesinin Facebook hesabındaki yeni paylaşımlara engelleme getirildi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T19:09+0300
2022-01-21T19:09+0300
2022-01-21T19:09+0300
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Facebook’tan gelen bildiriye göre, paylaşımlara “güvenlik amacıyla birkaç günlüğüne” engelleme getirildi.Facebook’la iletişime geçildiğinde, topluluk kuralları anımsatılarak, “Engelleme, politikamızın olası ihlali nedeniyle getirildi” açıklaması alındı.Daha detaylı açıklama alma girişimlere rağmen Facebook idaresi sadece “bazı fonksiyonların” engellendiğini doğrulamakla ve bu engelleme için genel sebepleri saymakla yetindi.Sputnik Arapça böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalıyor. Son zamanlarda yapılan paylaşımlar, “Facebook topluluğunun kurallarını ihlal ediyor” uyarısıyla işaretlenmemişti. En son böyle bir işaretleme, 2020 Ocak ayında ölen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin hayatını anlatan videoya yapılmıştı.Şubat 2015’te açılan Sputnik Arapça sitesinde şu anda Mısır, Suriye, Irak, Filistin, Lübnan, Tunus ve Rusya’dan onlarca gazeteciden oluşan uluslararası ekip çalışıyor. Takipçi sayısı aylık yaklaşık 14 milyon olan sitenin ortalama günlük tekil ziyaretçi sayısı yaklaşık 296 bin (Aralık 2021, Google Analytics). Sputnik Arapça’nın Facebook hesabının takipçi sayısı da 2 milyon kişi.
https://tr.sputniknews.com/20210603/simonyan-batili-sosyal-medya-aglari-jeopolitik-harp-araci-olarak-kullaniliyor-1044653143.html
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sputnik, facebook, erişim engeli, arapça
Sputnik Arabic’in Facebook hesabındaki yeni paylaşımlar engellendi
Sputnik Arapça haber sitesinin Facebook hesabındaki yeni paylaşımlara engelleme getirildi.
Facebook’tan gelen bildiriye göre, paylaşımlara “güvenlik amacıyla birkaç günlüğüne” engelleme getirildi.
Facebook’la iletişime geçildiğinde, topluluk kuralları anımsatılarak, “Engelleme, politikamızın olası ihlali nedeniyle getirildi” açıklaması alındı.
Daha detaylı açıklama alma girişimlere rağmen Facebook idaresi sadece “bazı fonksiyonların” engellendiğini doğrulamakla ve bu engelleme için genel sebepleri saymakla yetindi.
Sputnik Arapça böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalıyor. Son zamanlarda yapılan paylaşımlar, “Facebook topluluğunun kurallarını ihlal ediyor” uyarısıyla işaretlenmemişti.
En son böyle bir işaretleme, 2020 Ocak ayında ölen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin hayatını anlatan videoya yapılmıştı.
Şubat 2015’te açılan Sputnik Arapça
sitesinde şu anda Mısır, Suriye, Irak, Filistin, Lübnan, Tunus ve Rusya’dan onlarca gazeteciden oluşan uluslararası ekip çalışıyor. Takipçi sayısı aylık yaklaşık 14 milyon olan sitenin ortalama günlük tekil ziyaretçi sayısı yaklaşık 296 bin (Aralık 2021, Google
Analytics). Sputnik Arapça’nın Facebook hesabının takipçi sayısı da 2 milyon kişi.