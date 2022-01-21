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https://tr.sputniknews.com/20220121/sultanbeylide-iett-soforune-tekme-tokatli-saldiri-1052965241.html
Sultanbeyli’de İETT şoförüne tekme tokatlı saldırı
Sultanbeyli’de İETT şoförüne tekme tokatlı saldırı
İstanbul Sultanbeyli’de maddi hasarlı kaza sonrası, Panelvan minibüs sürücüsü ile yanındaki 4 saldırgan şahıs İETT şoförünü herkesin gözü önünde tekme ve... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T07:37+0300
2022-01-21T07:37+0300
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Olay, geçtiğimiz gün akşam 20.00 sıralarında Sultanbeyli’de Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. 11 ÜS hattı ile Üsküdar- Sultanbeyli’ni seferini gerçekleştiren İETT şoförü Sezgin Kayır, Sultanbeyli’de Sanayi durağında yolcularını indirip hareket ettiği sırada panelvan minibüs sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdı. İETT otobüsü sol tarafa geçmeye çalışsa da minibüsün aynası kırıldı. İETT şoförü Kayır, araçtan inerek 4 durak sonraki peronlara geçip kaza raporunun tutulmasını istedi.Kazaya sinirlenen panelvan minibüs şoförü ile yanındaki 4 kişi İETT şoförüne tekme, tokat atarak, saldırdı. Aldığı yumruk darbeleri ile yere yığılan otobüs şoförünün yardımına yolcular yetişti. Otobüs şoförüne saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.
türkiye
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iett, sultanbeyli, darp

Sultanbeyli’de İETT şoförüne tekme tokatlı saldırı

07:37 21.01.2022
© DHASultanbeyli’de İETT şoförüne tekme tokatlı saldırı
Sultanbeyli’de İETT şoförüne tekme tokatlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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İstanbul Sultanbeyli’de maddi hasarlı kaza sonrası, Panelvan minibüs sürücüsü ile yanındaki 4 saldırgan şahıs İETT şoförünü herkesin gözü önünde tekme ve yumruklarla darp etti.
Olay, geçtiğimiz gün akşam 20.00 sıralarında Sultanbeyli’de Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. 11 ÜS hattı ile Üsküdar- Sultanbeyli’ni seferini gerçekleştiren İETT şoförü Sezgin Kayır, Sultanbeyli’de Sanayi durağında yolcularını indirip hareket ettiği sırada panelvan minibüs sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdı. İETT otobüsü sol tarafa geçmeye çalışsa da minibüsün aynası kırıldı. İETT şoförü Kayır, araçtan inerek 4 durak sonraki peronlara geçip kaza raporunun tutulmasını istedi.
Kazaya sinirlenen panelvan minibüs şoförü ile yanındaki 4 kişi İETT şoförüne tekme, tokat atarak, saldırdı. Aldığı yumruk darbeleri ile yere yığılan otobüs şoförünün yardımına yolcular yetişti. Otobüs şoförüne saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.
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