https://tr.sputniknews.com/20220121/susurlukta-8-bin-balya-saman-kul-oldu-1052963357.html

Susurluk'ta 8 bin balya saman kül oldu

Susurluk'ta 8 bin balya saman kül oldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 8 bin balya saman kül oldu. Çiftlik sahibi yangın başladığı anda damda bulunan küçükbaş hayvanları meraya... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T02:36+0300

2022-01-21T02:36+0300

2022-01-21T02:36+0300

türkiye

yangın

susurluk

saman

çiftlik

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Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Beyköy'de meydana gelen ahır yangınında 8 bin balya saman yanarak kül oldu.Köylülerin ihbarıyla Susurluk İtfaiye Grubu 2 araç ve 6 personel, Bandırma Grubu Aksakal Müfrezesinden 1 araç ve 2 personel, BASKİ Susurluk Şefliğinden 1 araç ve 1 kepçe ile 4 personel gelerek yangına müdahale edildi.Yangın çıktığı anda çiftlik sahibi M.A. damın kapısını açarak, küçükbaş hayvanların can vermesine engel oldu.Ekiplerin gayretiyle yangın kontrol altına alınırken, çiftlik sahibi yaklaşık 8 bin balya samanının yandığını açıkladı.

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yangın, susurluk, saman, çiftlik