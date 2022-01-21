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https://tr.sputniknews.com/20220121/susurlukta-8-bin-balya-saman-kul-oldu-1052963357.html
Susurluk'ta 8 bin balya saman kül oldu
Susurluk'ta 8 bin balya saman kül oldu
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 8 bin balya saman kül oldu. Çiftlik sahibi yangın başladığı anda damda bulunan küçükbaş hayvanları meraya... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T02:36+0300
2022-01-21T02:36+0300
türkiye
yangın
susurluk
saman
çiftlik
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Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Beyköy'de meydana gelen ahır yangınında 8 bin balya saman yanarak kül oldu.Köylülerin ihbarıyla Susurluk İtfaiye Grubu 2 araç ve 6 personel, Bandırma Grubu Aksakal Müfrezesinden 1 araç ve 2 personel, BASKİ Susurluk Şefliğinden 1 araç ve 1 kepçe ile 4 personel gelerek yangına müdahale edildi.Yangın çıktığı anda çiftlik sahibi M.A. damın kapısını açarak, küçükbaş hayvanların can vermesine engel oldu.Ekiplerin gayretiyle yangın kontrol altına alınırken, çiftlik sahibi yaklaşık 8 bin balya samanının yandığını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/istanbulda-karaya-oturan-bir-gemide-yangin-cikti-1052926462.html
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yangın, susurluk, saman, çiftlik

Susurluk'ta 8 bin balya saman kül oldu

02:36 21.01.2022
© İHA / Hüseyin TokmakBalıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 8 bin balya saman kül oldu. Çiftlik sahibi yangın başladığı anda damda bulunan küçükbaş hayvanları meraya salarak, ölmekten kurtardı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 8 bin balya saman kül oldu. Çiftlik sahibi yangın başladığı anda damda bulunan küçükbaş hayvanları meraya salarak, ölmekten kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA / Hüseyin Tokmak
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 8 bin balya saman kül oldu. Çiftlik sahibi yangın başladığı anda damda bulunan küçükbaş hayvanları meraya salarak, ölmekten kurtardı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Beyköy'de meydana gelen ahır yangınında 8 bin balya saman yanarak kül oldu.
Köylülerin ihbarıyla Susurluk İtfaiye Grubu 2 araç ve 6 personel, Bandırma Grubu Aksakal Müfrezesinden 1 araç ve 2 personel, BASKİ Susurluk Şefliğinden 1 araç ve 1 kepçe ile 4 personel gelerek yangına müdahale edildi.
Yangın çıktığı anda çiftlik sahibi M.A. damın kapısını açarak, küçükbaş hayvanların can vermesine engel oldu.
Ekiplerin gayretiyle yangın kontrol altına alınırken, çiftlik sahibi yaklaşık 8 bin balya samanının yandığını açıkladı.
İstanbul'da karaya oturan bir gemide yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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İstanbul'da karaya oturan bir gemide yangın çıktı
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