https://tr.sputniknews.com/20220121/tarantulalari-yiyerek-canli-zombilere-donusturebilen-yeni-bir-solucan-turu-kesfedildi-1052960406.html

Tarantulaları yiyerek canlı 'zombiler'e dönüştürebilen yeni bir solucan türü keşfedildi

Tarantulaları yiyerek canlı 'zombiler'e dönüştürebilen yeni bir solucan türü keşfedildi

ABD'li bilim insanları, tarantulaları içten dışa yiyerek canlı 'zombilere' dönüştürebilen yeni bir solucan türü keşfetti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T00:30+0300

2022-01-21T00:30+0300

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yaşam

bilim insanları

keşif

tarantula

solucan

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ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları, ilgi çekici bir keşfe imza attı.Bilim insanları, tarantulaları içten dışa yiyerek canlı zombiler hale getiren bir solucan türünü ortaya çıkardı.Sözgelimi solucana, Dumb and Dumber, 101 Dalmaçyalı ve The Martian filmlerindeki rolleriyle ünlü Hollywood yıldızı Jeff Daniels'ın adı verildi.Daniels, 1990 yılında kasabadaki örümcek istilasını konu alan Arachnophobia filminde de rol almıştı.Solucan, yaklaşık 25 binkayıtlı türü bulunan nematod solucan ailesinin bir ferdi olarak öne çıkıyor.Aktör Daniels, örümceğe adının verilmesi konusunda "Yeni bir nematod türüne benim adımın verildiğini ilk duyduğumda, 'Neden? Bir benzerlik var mı?' diye düşündüm. Dürüst olmak gerekirse, bana ve Arachnophobia'ya olan saygılarından ötürü onur duydum. Beni gülümsetti" yorumunu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211018/15-ildeki-83-magarada-yasayan-hayvan-turleri-arastiriliyor-20-yeni-tur-kesfedildi-1049932423.html

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bilim insanları, keşif, tarantula, solucan