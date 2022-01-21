https://tr.sputniknews.com/20220121/tcdd-kis-calismalari-kapsaminda-kriz-masasi-olusturdu-1052997241.html

TCDD kış çalışmaları kapsamında kriz masası oluşturdu

TCDD kış çalışmaları kapsamında kriz masası oluşturdu

Yolcu ve yük trenleri ile özellikle ihracat trenlerinin zorlu hava koşullarında seferlerini aksamadan tamamlayabilmesi için önlemler artırıldı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T21:05+0300

2022-01-21T21:05+0300

2022-01-21T21:05+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

tcdd

kış

türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)

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TCDD Genel Müdürlüğü'nce, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, merkez ve 8 bölge müdürlüğünde kış çalışmaları için kriz masası oluşturdu.AA'nın haberine göre Türkiye genelinde etkili olacağı tahmin edilen şiddetli kar yağışı nedeniyle demir yolu taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmaması için alarma geçildi.TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, kriz masasının oluşturulduğu 8 bölge müdürüyle video konferans gerçekleştirdi. Toplantıda, şiddetli kar yağışında ekiplerin çalışma stratejilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Yolcu ve yük trenleri ile özellikle ihracat trenlerinin zorlu hava koşullarında seferlerini aksamadan tamamlayabilmesi için önlemler artırıldı. Bu kapsamda, 12 bin 803 kilometre demir yolu hattında, takviye ekiplerle kar küreme ve buzlanmayı önleme çalışmaları yapılacak.Trafo merkezlerindeki ekipler artırılarak enerji kesintilerinin önüne geçilecekKış çalışmaları süresince, demir yolu bakım ekiplerine ek 1500 personel, 623 teknik araçla, kar ve buzlanma olaylarına karşı takviye görevini üstlenecek.Kritik noktalarda kar küreme araçları, yedek lokomotifler hazır bekletilecek, buzlanmaya karşı solüsyon çalışmaları yapılacak. Sinyalizasyon bakım ekipleri, trafik işletim sisteminde aksama olmaması için 24 saat esasına göre görev yapacak.Ekipler, donmayı önlemek için makas temizliği ve kontrollerini yapacak. Trafo merkezlerindeki ekiplerin sayısı artırılarak enerji kesintilerinin önüne geçilecek.Demir yollarında kar küreme için 16 küreme, 65 demir yolu, 48 katener bakım, 73 yol bakım, 71 tamir ve bakım, 350 kara yolu ulaşım-sinyalizasyon bakım aracı, 24 saat sefer yaparak, yollarda biriken karı temizleyecek.

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meteoroloji genel müdürlüğü, kar, tcdd, kış, türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)