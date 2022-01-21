https://tr.sputniknews.com/20220121/tdp-genel-baskani-sarigul-pirlantadan-alinmayan-verginin-ekmekten-alinmasini-dogru-bulmuyoruz-1052982598.html

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını doğru bulmuyoruz

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını doğru bulmuyoruz

TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Bugün pırlantadan alınmayan verginin ekmekten ve şekerden alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T14:45+0300

2022-01-21T14:45+0300

2022-01-21T14:57+0300

mustafa sarıgül

politika

ekmek

zam

çiftçi

pırlanta

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun’da çeşitli programlara katılmak için bugün Ordu-Giresun Uluslararası (OGU) Havalimanı’na geldi.‘Yurttaşlarımızın acil ihtiyacı olan ısınma ve barınma konusunda KDV oranlarının düşmesini arzu ediyoruz’Partililerin havalimanında karşıladığı Sarıgül, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu:‘Çiftçilere destek verilmeli’Mustafa Sarıgül, konuşmasının devamında, "Bugün pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını, pırlantadan alınmayan verginin şekerden alınmasını doğru bulmuyoruz. Bugün en büyük arzumuz şudur; çiftçilerimize destek verilmesini özellikle arzu ediyorum. Türkiye'mizin 'petrolü yok' diyorlar. Türkiye'mizin petrolü var. Türkiye'mizin en büyük petrolü, her bölgenin özel ürünleri. Türkiye'nin petrolü çaydır, Türkiye'nin petrolü fındıktır. Çaya ve fındığa alım garantisi vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin geleceği ekonomik milliyetçiliktedir. Ekonomik milliyetçilik, yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220116/mustafa-sarigulun-il-baskanina-kizdigi-anlar-sosyal-medyada-paylasildi-1052779416.html

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mustafa sarıgül, ekmek, zam, çiftçi, pırlanta