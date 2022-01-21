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TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını doğru bulmuyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını doğru bulmuyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Bugün pırlantadan alınmayan verginin ekmekten ve şekerden alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T14:45+0300
2022-01-21T14:57+0300
mustafa sarıgül
politika
ekmek
zam
çiftçi
pırlanta
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun’da çeşitli programlara katılmak için bugün Ordu-Giresun Uluslararası (OGU) Havalimanı’na geldi.‘Yurttaşlarımızın acil ihtiyacı olan ısınma ve barınma konusunda KDV oranlarının düşmesini arzu ediyoruz’Partililerin havalimanında karşıladığı Sarıgül, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu:‘Çiftçilere destek verilmeli’Mustafa Sarıgül, konuşmasının devamında, "Bugün pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını, pırlantadan alınmayan verginin şekerden alınmasını doğru bulmuyoruz. Bugün en büyük arzumuz şudur; çiftçilerimize destek verilmesini özellikle arzu ediyorum. Türkiye'mizin 'petrolü yok' diyorlar. Türkiye'mizin petrolü var. Türkiye'mizin en büyük petrolü, her bölgenin özel ürünleri. Türkiye'nin petrolü çaydır, Türkiye'nin petrolü fındıktır. Çaya ve fındığa alım garantisi vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin geleceği ekonomik milliyetçiliktedir. Ekonomik milliyetçilik, yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/mustafa-sarigulun-il-baskanina-kizdigi-anlar-sosyal-medyada-paylasildi-1052779416.html
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mustafa sarıgül, ekmek, zam, çiftçi, pırlanta

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını doğru bulmuyoruz

14:45 21.01.2022 (güncellendi: 14:57 21.01.2022)
© AA / Yasin Aras Mustafa Sarıgül
 Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA / Yasin Aras
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Bugün pırlantadan alınmayan verginin ekmekten ve şekerden alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun’da çeşitli programlara katılmak için bugün Ordu-Giresun Uluslararası (OGU) Havalimanı’na geldi.

‘Yurttaşlarımızın acil ihtiyacı olan ısınma ve barınma konusunda KDV oranlarının düşmesini arzu ediyoruz’

Partililerin havalimanında karşıladığı Sarıgül, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu:
"Özellikle son 3 aylık süre içerisinde doğalgaza gelen zamlar, elektriğe gelen zamlar, suya gelen zamlar, bu kış yurttaşlarımız, üzülerek ifade ediyorum ki kışa üşüyerek giriyorlar. Kombilerini açamıyorlar, doğal gazlarını açamıyorlar. Elektrik fiyatları, faturaları alabildiğine moral bozmakta. Bu noktada Türkiye Değişim Partisi olarak en önemli çağrımız, elektrik fiyatlarını yüzde 100 neredeyse zam yaptınız, doğal gaz fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam yaptınız. Hele hele sanayide kullanılan gaza yaptığınız yüzde 60 zam özellikle sanayi kuruluşlarını, özellikle tekstil firmalarını alabildiğine sıkıntıya sokmaktadır. Bunların tekrar ve tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Yurttaşlarımızın acil ihtiyacı olan ısınma ve barınma konusunda KDV oranlarının düşmesini arzu ediyoruz."

‘Çiftçilere destek verilmeli’

Mustafa Sarıgül, konuşmasının devamında, "Bugün pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını, pırlantadan alınmayan verginin şekerden alınmasını doğru bulmuyoruz. Bugün en büyük arzumuz şudur; çiftçilerimize destek verilmesini özellikle arzu ediyorum. Türkiye'mizin 'petrolü yok' diyorlar. Türkiye'mizin petrolü var. Türkiye'mizin en büyük petrolü, her bölgenin özel ürünleri. Türkiye'nin petrolü çaydır, Türkiye'nin petrolü fındıktır. Çaya ve fındığa alım garantisi vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin geleceği ekonomik milliyetçiliktedir. Ekonomik milliyetçilik, yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" ifadelerini kullandı.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
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