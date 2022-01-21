https://tr.sputniknews.com/20220121/tokayev-yasanan-olaylarin-baslica-sebebi-kazakistan-vatandaslari-arasindaki-gelir-farki---1052973184.html
Tokayev: Yaşanan olayların başlıca sebebi, Kazakistan vatandaşları arasındaki gelir farkı
Tokayev: Yaşanan olayların başlıca sebebi, Kazakistan vatandaşları arasındaki gelir farkı
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ay başında yaşanan olayların başlıca sebebinin yoksullarla zenginler arasında oluşan kabul edilemez gelir farkından... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:08+0300
2022-01-21T12:08+0300
2022-01-21T12:12+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
yolsuzluk
protesto
kasım cömert tokayev
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Yakıt fiyatlarındaki artışla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen ve daha sonra güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınan protestolarla ilgili konuşan Kasım Cömert Tokayev, “Yolsuzluğun perde arkasında, gelir düzeyindeki böylesi bir katmanlaşma, barut fıçısının yanında çakılan kibrit rolü oynadı, teröristler, militanlar ve onların arkasındaki komplocular bundan faydalandı” ifadelerini kullandı. Yaşanan şiddet olaylarının yıllardır biriken sorunları ortaya çıkardığını belirten Tokayev, “Bugün önümüzde toplumsal düzenin derinlemesine değiştirilmesi gibi stratejik önem taşıyan bir görevimiz var. Kazakistan vatandaşlarının istek ve çıkarlarına yanıt veren gerçek reformlar gerekiyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-misyonu-kisa-ama-etkiliydi-1052913760.html
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kazakistan, yolsuzluk, protesto, kasım cömert tokayev
Tokayev: Yaşanan olayların başlıca sebebi, Kazakistan vatandaşları arasındaki gelir farkı
12:08 21.01.2022 (güncellendi: 12:12 21.01.2022)
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ay başında yaşanan olayların başlıca sebebinin yoksullarla zenginler arasında oluşan kabul edilemez gelir farkından kaynaklandığını söyledi.
Yakıt fiyatlarındaki artışla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen ve daha sonra güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınan protestolarla ilgili konuşan Kasım Cömert Tokayev, “Yolsuzluğun perde arkasında, gelir düzeyindeki böylesi bir katmanlaşma, barut fıçısının yanında çakılan kibrit rolü oynadı, teröristler, militanlar ve onların arkasındaki komplocular bundan faydalandı” ifadelerini kullandı.
Yaşanan şiddet olaylarının yıllardır biriken sorunları ortaya çıkardığını belirten Tokayev, “Bugün önümüzde toplumsal düzenin derinlemesine değiştirilmesi gibi stratejik önem taşıyan bir görevimiz var. Kazakistan vatandaşlarının istek ve çıkarlarına yanıt veren gerçek reformlar gerekiyor” dedi.