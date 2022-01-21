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https://tr.sputniknews.com/20220121/tom-cruiseun-yakinda-cikacak-olan-filminin-arkasindaki-sirket-uzayda-studyo-kurmaya-hazirlaniyor-1052962147.html
Tom Cruise'un yakında çıkacak olan filminin arkasındaki şirket uzayda stüdyo kurmaya hazırlanıyor
Tom Cruise'un yakında çıkacak olan filminin arkasındaki şirket uzayda stüdyo kurmaya hazırlanıyor
Hollywood'da faaliyet gösteren Space Entertainment Enterprise (SEE), uzayda TV, spor ve eğlence programları çekecek bir stüdyo kurmayı planladığını açıkladı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T01:28+0300
2022-01-21T01:28+0300
yaşam
baykonur uzay üssü
stüdyo
tom cruise
uui
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SEE, yeni bir spor ve eğlence arenasına ev sahipliği yapmak için uzayda bir srüdyo kurmayı planlıyor. Aralık 2024'te faaliyete geçmesi düşünülen stüdyo, Axiom Space tarafından üretilecek ve geçici olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) eklenecek. Stüdyoda, mikro yer çekimi ortamında faaliyet gösterecek bir görsel eğlence modülünü yer alacak.Aktör om Cruise'un yakında çıkacak uzay filminin ortak yapımcılığını da üstlenen şirketin kurucu ortakları Elena ve Dmitry Lesnevsky'nin, söz konusu projeye fon oluşturmak için yatırımcılar ve ticari ortaklarla görüşmelerde bulunduğu bildirildi.The Hollywood Reporter'ın haberine göre, şirket kurucularının projeyle ilgili, "Yeni bir yaratıcılık dünyasını ortaya çıkaracak yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir ev sağlayacak" ifadesine yer verildi.Devrim niteliğindeki tesisin faaliyete geçmesiyle, SEE-1 firmasının bir ilki başarmasının yanında, küresel eğlence endüstrisinin yeni mecrada oluşturacağı 2 trilyon dolarlık bütçeyle alçak yörüngedeki uzay endüstrisinin genişlemesine ve kalitesinin artmasına da katkı sağlayacağı vurgulandı.
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baykonur uzay üssü, stüdyo, tom cruise, uui

Tom Cruise'un yakında çıkacak olan filminin arkasındaki şirket uzayda stüdyo kurmaya hazırlanıyor

01:28 21.01.2022
© REUTERS / NASA / RoscosmosUluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / NASA / Roscosmos
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Hollywood'da faaliyet gösteren Space Entertainment Enterprise (SEE), uzayda TV, spor ve eğlence programları çekecek bir stüdyo kurmayı planladığını açıkladı.
SEE, yeni bir spor ve eğlence arenasına ev sahipliği yapmak için uzayda bir srüdyo kurmayı planlıyor.
Aralık 2024'te faaliyete geçmesi düşünülen stüdyo, Axiom Space tarafından üretilecek ve geçici olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) eklenecek.
Stüdyoda, mikro yer çekimi ortamında faaliyet gösterecek bir görsel eğlence modülünü yer alacak.
Aktör om Cruise'un yakında çıkacak uzay filminin ortak yapımcılığını da üstlenen şirketin kurucu ortakları Elena ve Dmitry Lesnevsky'nin, söz konusu projeye fon oluşturmak için yatırımcılar ve ticari ortaklarla görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre, şirket kurucularının projeyle ilgili, "Yeni bir yaratıcılık dünyasını ortaya çıkaracak yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir ev sağlayacak" ifadesine yer verildi.
Devrim niteliğindeki tesisin faaliyete geçmesiyle, SEE-1 firmasının bir ilki başarmasının yanında, küresel eğlence endüstrisinin yeni mecrada oluşturacağı 2 trilyon dolarlık bütçeyle alçak yörüngedeki uzay endüstrisinin genişlemesine ve kalitesinin artmasına da katkı sağlayacağı vurgulandı.
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