Tom Cruise'un yakında çıkacak olan filminin arkasındaki şirket uzayda stüdyo kurmaya hazırlanıyor

SEE, yeni bir spor ve eğlence arenasına ev sahipliği yapmak için uzayda bir srüdyo kurmayı planlıyor. Aralık 2024'te faaliyete geçmesi düşünülen stüdyo, Axiom Space tarafından üretilecek ve geçici olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) eklenecek. Stüdyoda, mikro yer çekimi ortamında faaliyet gösterecek bir görsel eğlence modülünü yer alacak.Aktör om Cruise'un yakında çıkacak uzay filminin ortak yapımcılığını da üstlenen şirketin kurucu ortakları Elena ve Dmitry Lesnevsky'nin, söz konusu projeye fon oluşturmak için yatırımcılar ve ticari ortaklarla görüşmelerde bulunduğu bildirildi.The Hollywood Reporter'ın haberine göre, şirket kurucularının projeyle ilgili, "Yeni bir yaratıcılık dünyasını ortaya çıkaracak yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir ev sağlayacak" ifadesine yer verildi.Devrim niteliğindeki tesisin faaliyete geçmesiyle, SEE-1 firmasının bir ilki başarmasının yanında, küresel eğlence endüstrisinin yeni mecrada oluşturacağı 2 trilyon dolarlık bütçeyle alçak yörüngedeki uzay endüstrisinin genişlemesine ve kalitesinin artmasına da katkı sağlayacağı vurgulandı.
Hollywood'da faaliyet gösteren Space Entertainment Enterprise (SEE), uzayda TV, spor ve eğlence programları çekecek bir stüdyo kurmayı planladığını açıkladı.
SEE, yeni bir spor ve eğlence arenasına ev sahipliği yapmak için uzayda bir srüdyo kurmayı planlıyor.
Aralık 2024'te faaliyete geçmesi düşünülen stüdyo, Axiom Space tarafından üretilecek ve geçici olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) eklenecek.
Stüdyoda, mikro yer çekimi ortamında faaliyet gösterecek bir görsel eğlence modülünü yer alacak.
Aktör om Cruise'un yakında çıkacak uzay filminin ortak yapımcılığını da üstlenen şirketin kurucu ortakları Elena ve Dmitry Lesnevsky'nin, söz konusu projeye fon oluşturmak için yatırımcılar ve ticari ortaklarla görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
Space Entertainment Enterprise (S.E.E.), the company behind Tom Cruise's upcoming space movie, has set its sights on the ISS' Axiom Station to host a new sports and entertainment arena. It's set to become operational in December 2024. 🎥 🛰️ https://t.co/X30GCAOroupic.twitter.com/KHLpo8Z5BJ
The Hollywood Reporter'ın haberine göre, şirket kurucularının projeyle ilgili, "Yeni bir yaratıcılık dünyasını ortaya çıkaracak yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir ev sağlayacak" ifadesine yer verildi.
Devrim niteliğindeki tesisin faaliyete geçmesiyle, SEE-1 firmasının bir ilki başarmasının yanında, küresel eğlence endüstrisinin yeni mecrada oluşturacağı 2 trilyon dolarlık bütçeyle alçak yörüngedeki uzay endüstrisinin genişlemesine ve kalitesinin artmasına da katkı sağlayacağı vurgulandı.