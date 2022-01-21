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https://tr.sputniknews.com/20220121/tuik-tuketici-guven-endeksi-ocakta-aylik-bazda-yuzde-62-artti-1052968930.html
TÜİK: Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6.2 arttı
TÜİK: Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6.2 arttı
Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 6,2 artarak 73,2'ye yükseldi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T10:41+0300
2022-01-21T10:54+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüketici güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta 2021'in Aralık ayına göre yüzde 6,2 arttı. Aralıkta 68,9 seviyesinde olan endeks, ocakta 73,2'ye yükseldi.Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 2021 Aralık'ta 54,1 iken 2022 Ocak'ta yüzde 3,6 artışla 56,1'e çıktı.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durumu beklentisi endeksi 65,2'den 71,3'e yükseldi. Söz konusu dönemler itibarıyla bu endeksteki artış oranı yüzde 9,3 oldu.Aralıkta 66,7 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ocakta yüzde 11,8 artışla 74,5 olarak gerçekleşti.Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi aralıkta 89,6 iken bu ay yüzde 1,4 artışla 90,9 değerini aldı.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüketici güven endeksi

TÜİK: Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6.2 arttı

10:41 21.01.2022 (güncellendi: 10:54 21.01.2022)
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Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 6,2 artarak 73,2'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta 2021'in Aralık ayına göre yüzde 6,2 arttı. Aralıkta 68,9 seviyesinde olan endeks, ocakta 73,2'ye yükseldi.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 2021 Aralık'ta 54,1 iken 2022 Ocak'ta yüzde 3,6 artışla 56,1'e çıktı.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durumu beklentisi endeksi 65,2'den 71,3'e yükseldi. Söz konusu dönemler itibarıyla bu endeksteki artış oranı yüzde 9,3 oldu.
Aralıkta 66,7 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ocakta yüzde 11,8 artışla 74,5 olarak gerçekleşti.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi aralıkta 89,6 iken bu ay yüzde 1,4 artışla 90,9 değerini aldı.
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