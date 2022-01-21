Ukrayna’da Karadeniz kıyılarında uzay üssü inşa edilmesi isteniyor

Ukrinform ajansının haberinde Ukrayna İnovasyon ve Uzay Grupları Derneği’nin bir konferansında, Karadeniz kıyılarında bir uzay üssü inşa edilmesi konusunun ele alındığı aktarıldı.Odessa Bölge İdaresi Başkanı Sergey Grinevetskiy ile Uzay Araçları Ulusal Kontrol ve Test Merkezi Başkanı Vladimir Prisyajnıy, üssün inşası için Odessa ve Mikolayiv bölgeleri idari sınırında uygun bir yer olduğunu söyledi.Haberde üssün inşası için, topraklarına taşıyıcı roketinin ikinci aşamasının düşmesi riski bulunan komşu ülke Türkiye ile anlaşılması gerektiği kaydedildi.Grinevetskiy, “Şimdilik Ukrayna’da uzay üssü inşa edilmiyor, zira topraklarımız çok yoğun nüfuslu. Böyle bir üssün inşa edilmesi halinde uyulması gereken bazı talepler var. Özellikle de üzerinde ikamet edilmeyen bir bölge gerekli” dedi.
Ukraynalı bilim insanlarının Karadeniz kıyısı yakınlarındaki Odessa ile Mikolayiv bölgeleri arasındaki idari sınırda bir uzay üssü inşa edilmesi olasılığını tartıştığı belirtildi. Bu üssün inşası için Türkiye ile anlaşılması gerektiği de aktarılıyor.
Ukrinform ajansının haberinde Ukrayna İnovasyon ve Uzay Grupları Derneği’nin bir konferansında, Karadeniz kıyılarında bir uzay üssü inşa edilmesi konusunun ele alındığı aktarıldı.
Odessa Bölge İdaresi Başkanı Sergey Grinevetskiy ile Uzay Araçları Ulusal Kontrol ve Test Merkezi Başkanı Vladimir Prisyajnıy, üssün inşası için Odessa ve Mikolayiv bölgeleri idari sınırında uygun bir yer olduğunu söyledi.
Haberde üssün inşası için, topraklarına taşıyıcı roketinin ikinci aşamasının düşmesi riski bulunan komşu ülke Türkiye ile anlaşılması gerektiği kaydedildi.
Grinevetskiy, “Şimdilik Ukrayna’da uzay üssü inşa edilmiyor, zira topraklarımız çok yoğun nüfuslu. Böyle bir üssün inşa edilmesi halinde uyulması gereken bazı talepler var. Özellikle de üzerinde ikamet edilmeyen bir bölge gerekli” dedi.