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Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim
Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim
Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren, Cam Tavanlar dizisiyle 'Şinasi' rolüyle ekranda olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıkladı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu sosyal medyada hesaplarından paylaştı.Ankara’da yaşayan ve TikTok hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, paylaştığı içeriklerle trans olduğunu aktardı. Yılmaz “Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi” ifadesini kullandı.'Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim'Yılmaz TikTok’ta yaptığı bir yayın sırasında “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim” dedi.
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ankara, lgbti, çukur, trans kadın

Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim

01:43 21.01.2022 (güncellendi: 01:46 21.01.2022)
© Instagram/ @melibendenli Ahmet Melih Yılmaz
 Ahmet Melih Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Instagram/ @melibendenli
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Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren, Cam Tavanlar dizisiyle 'Şinasi' rolüyle ekranda olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıkladı.
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu sosyal medyada hesaplarından paylaştı.

Ankara’da yaşayan ve TikTok hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, paylaştığı içeriklerle trans olduğunu aktardı. Yılmaz “Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi” ifadesini kullandı.
@melibendeli kuğulupark yayınımıs, #angaragızı ♬ Tü Tü Maşallah - Mustafa Taş

'Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim'

Yılmaz TikTok’ta yaptığı bir yayın sırasında “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim” dedi.
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