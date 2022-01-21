https://tr.sputniknews.com/20220121/unlu-oyuncu-ahmet-melih-yilmaz-trans-oldugunu-acikladi-1052962380.html

Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim

Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim

Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren, Cam Tavanlar dizisiyle 'Şinasi' rolüyle ekranda olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıkladı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

lgbti

çukur

trans kadın

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Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu sosyal medyada hesaplarından paylaştı.Ankara’da yaşayan ve TikTok hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, paylaştığı içeriklerle trans olduğunu aktardı. Yılmaz “Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi” ifadesini kullandı.'Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim'Yılmaz TikTok’ta yaptığı bir yayın sırasında “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim” dedi.

türkiye

ankara

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ankara, lgbti, çukur, trans kadın