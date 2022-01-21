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Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim
Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim
Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren, Cam Tavanlar dizisiyle 'Şinasi' rolüyle ekranda olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıkladı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T01:43+0300
2022-01-21T01:43+0300
2022-01-21T01:46+0300
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ankara
lgbti
çukur
trans kadın
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Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu sosyal medyada hesaplarından paylaştı.Ankara’da yaşayan ve TikTok hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, paylaştığı içeriklerle trans olduğunu aktardı. Yılmaz “Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi” ifadesini kullandı.'Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim'Yılmaz TikTok’ta yaptığı bir yayın sırasında “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim” dedi.
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ankara, lgbti, çukur, trans kadın
Ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz: Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim 01:43 21.01.2022 (güncellendi: 01:46 21.01.2022)
Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren, Cam Tavanlar dizisiyle 'Şinasi' rolüyle ekranda olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıkladı.
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu sosyal medyada hesaplarından paylaştı.
Ankara’da yaşayan ve TikTok hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, paylaştığı içeriklerle trans olduğunu aktardı. Yılmaz “Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi” ifadesini kullandı. 'Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim'
Yılmaz TikTok’ta yaptığı bir yayın sırasında “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim” dedi.