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https://tr.sputniknews.com/20220121/unlu-rock-yildizi-meat-loaf-hayatini-kaybetti-1052971689.html
Ünlü rock yıldızı Meat Loaf hayatını kaybetti
Ünlü rock yıldızı Meat Loaf hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü rock yıldızı Meat Loaf, 74 yaşında hayatını kaybetti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T11:36+0300
2022-01-21T11:38+0300
dünya
ölüm
meat loaf
şarkı
rock
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Meat Loaf'un ölüm haberi, resmi Facebook sayfası tarafından paylaşıldı. Gönderide, 74 yaşındaki Loaf'ın eşi Deborah'ın 'öldüğünde yanında olduğu' kaydedildi ve şu ifadeler kullanıldı: "Eşsiz Meat'in bu gece öldüğünü duyurduğumuz için kalbimiz kırık. Son 24 saatinde, kızları Pearl ile Amanda ve yakın dostları onunla birlikteydi. Harika kariyeri, dünya çapında 100 milyondan fazla albüm sattığı ve Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show ve Wayne's World dahil olmak üzere 65'in üzerinde filmde oynadığını gören 6 on yıla yayıldı."Onun birçoğunuz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve böylesine ilham verici bir sanatçıyı ve güzel bir adamı kaybetmenin bu acı döneminden geçerken gelen tüm sevgi ve desteği gerçekten takdir ediyoruz. Şu anda mahremiyet ihtiyacımızı anladığınız için teşekkür ederiz."Gerçek adı Marvin Lee Aday olan Meat Loaf'un 'Bat Out of Hell' albümü, ABD tarihinin en çok satan 35 albümü arasında yer aldı. Albüm 14 milyon satıldı.Two of Three Ain't Bad ve Paradise by the Dashboard Light şarkıları ise Bilboard Hot 100 listesinde 11 ve 39 numaray akadar yükseldi.
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ölüm, meat loaf, şarkı, rock

Ünlü rock yıldızı Meat Loaf hayatını kaybetti

11:36 21.01.2022 (güncellendi: 11:38 21.01.2022)
© AFP 2021Meat Loaf
Meat Loaf - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021
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Dünyaca ünlü rock yıldızı Meat Loaf, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Meat Loaf'un ölüm haberi, resmi Facebook sayfası tarafından paylaşıldı.
Gönderide, 74 yaşındaki Loaf'ın eşi Deborah'ın 'öldüğünde yanında olduğu' kaydedildi ve şu ifadeler kullanıldı:
"Eşsiz Meat'in bu gece öldüğünü duyurduğumuz için kalbimiz kırık. Son 24 saatinde, kızları Pearl ile Amanda ve yakın dostları onunla birlikteydi. Harika kariyeri, dünya çapında 100 milyondan fazla albüm sattığı ve Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show ve Wayne's World dahil olmak üzere 65'in üzerinde filmde oynadığını gören 6 on yıla yayıldı."
Onun birçoğunuz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve böylesine ilham verici bir sanatçıyı ve güzel bir adamı kaybetmenin bu acı döneminden geçerken gelen tüm sevgi ve desteği gerçekten takdir ediyoruz. Şu anda mahremiyet ihtiyacımızı anladığınız için teşekkür ederiz."
Gerçek adı Marvin Lee Aday olan Meat Loaf'un 'Bat Out of Hell' albümü, ABD tarihinin en çok satan 35 albümü arasında yer aldı. Albüm 14 milyon satıldı.
Two of Three Ain't Bad ve Paradise by the Dashboard Light şarkıları ise Bilboard Hot 100 listesinde 11 ve 39 numaray akadar yükseldi.
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