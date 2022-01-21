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WSJ: ABD, Baltık ülkelerine Ukrayna'ya Javelin ve Stinger tedarik etme izni verdi
WSJ: ABD, Baltık ülkelerine Ukrayna'ya Javelin ve Stinger tedarik etme izni verdi
Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini ve... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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litvanya
estonya
stinger füzesi
izin
javelin
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Estonya, Litvanya ve Letonya’nın Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri verebilmesi için ABD’nin iznine ihtiyaçları vardı.Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan haberde, "ABD, NATO üyesi 3 Baltık ülkesinin, Amerikan yapımı silahı Ukrayna’ya göndermelerine onay verdi. Bu karar Estonya, Litvanya ve Letonya’ya, Ukrayna güçlerine Javelin tanksavar sistemleri ile Stinger hava savunma sistemlerini gönderme fırsatı verecek" ifadelerine yer verildi.Haberde, idarenin ayrıca Ukrayna’ya Rusya yapımı 5 adet Mi-17 askeri helikopteri tedarik etme niyetiyle ilgili Kongre’ye bilgi verdiği aktarıldı.Bu helikopterler, Afganistan ordusu için alınmıştı ve Ukrayna’da onarılıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220120/zaharova-ukrayna-batinin-askeri-yardimini-donbassa-operasyon-konusunda-tam-yetki-olarak-goruyor-1052934836.html
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abd, ukrayna, nato, letonya, litvanya, estonya, stinger füzesi, izin, javelin

WSJ: ABD, Baltık ülkelerine Ukrayna'ya Javelin ve Stinger tedarik etme izni verdi

03:13 21.01.2022
CC0 / / FGM-148 Javelin
FGM-148 Javelin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini ve Kiev'e 5 adet Mi-17 askeri nakliye helikopteri tedarik etmeyi planladığını öne sürdü.
Estonya, Litvanya ve Letonya’nın Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri verebilmesi için ABD’nin iznine ihtiyaçları vardı.
Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan haberde, "ABD, NATO üyesi 3 Baltık ülkesinin, Amerikan yapımı silahı Ukrayna’ya göndermelerine onay verdi. Bu karar Estonya, Litvanya ve Letonya’ya, Ukrayna güçlerine Javelin tanksavar sistemleri ile Stinger hava savunma sistemlerini gönderme fırsatı verecek" ifadelerine yer verildi.
Haberde, idarenin ayrıca Ukrayna’ya Rusya yapımı 5 adet Mi-17 askeri helikopteri tedarik etme niyetiyle ilgili Kongre’ye bilgi verdiği aktarıldı.
Bu helikopterler, Afganistan ordusu için alınmıştı ve Ukrayna’da onarılıyordu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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