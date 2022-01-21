https://tr.sputniknews.com/20220121/wsj-abd-baltik-ulkelerine-ukraynaya-javelin-ve-stinger-tedarik-etme-izni-verdi-1052964011.html

WSJ: ABD, Baltık ülkelerine Ukrayna'ya Javelin ve Stinger tedarik etme izni verdi

WSJ: ABD, Baltık ülkelerine Ukrayna'ya Javelin ve Stinger tedarik etme izni verdi

Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini ve... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T03:13+0300

2022-01-21T03:13+0300

2022-01-21T03:13+0300

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Estonya, Litvanya ve Letonya’nın Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri verebilmesi için ABD’nin iznine ihtiyaçları vardı.Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan haberde, "ABD, NATO üyesi 3 Baltık ülkesinin, Amerikan yapımı silahı Ukrayna’ya göndermelerine onay verdi. Bu karar Estonya, Litvanya ve Letonya’ya, Ukrayna güçlerine Javelin tanksavar sistemleri ile Stinger hava savunma sistemlerini gönderme fırsatı verecek" ifadelerine yer verildi.Haberde, idarenin ayrıca Ukrayna’ya Rusya yapımı 5 adet Mi-17 askeri helikopteri tedarik etme niyetiyle ilgili Kongre’ye bilgi verdiği aktarıldı.Bu helikopterler, Afganistan ordusu için alınmıştı ve Ukrayna’da onarılıyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220120/zaharova-ukrayna-batinin-askeri-yardimini-donbassa-operasyon-konusunda-tam-yetki-olarak-goruyor-1052934836.html

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abd, ukrayna, nato, letonya, litvanya, estonya, stinger füzesi, izin, javelin