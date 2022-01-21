https://tr.sputniknews.com/20220121/wsj-abd-baltik-ulkelerine-ukraynaya-javelin-ve-stinger-tedarik-etme-izni-verdi-1052964011.html
WSJ: ABD, Baltık ülkelerine Ukrayna'ya Javelin ve Stinger tedarik etme izni verdi
WSJ: ABD, Baltık ülkelerine Ukrayna'ya Javelin ve Stinger tedarik etme izni verdi
Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini ve... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T03:13+0300
2022-01-21T03:13+0300
2022-01-21T03:13+0300
savunma
abd
ukrayna
nato
letonya
litvanya
estonya
stinger füzesi
izin
javelin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103355/37/1033553797_0:0:1088:613_1920x0_80_0_0_134a6299a0bf265d25b5f0527f9e089c.jpg
Estonya, Litvanya ve Letonya’nın Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri verebilmesi için ABD’nin iznine ihtiyaçları vardı.Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan haberde, "ABD, NATO üyesi 3 Baltık ülkesinin, Amerikan yapımı silahı Ukrayna’ya göndermelerine onay verdi. Bu karar Estonya, Litvanya ve Letonya’ya, Ukrayna güçlerine Javelin tanksavar sistemleri ile Stinger hava savunma sistemlerini gönderme fırsatı verecek" ifadelerine yer verildi.Haberde, idarenin ayrıca Ukrayna’ya Rusya yapımı 5 adet Mi-17 askeri helikopteri tedarik etme niyetiyle ilgili Kongre’ye bilgi verdiği aktarıldı.Bu helikopterler, Afganistan ordusu için alınmıştı ve Ukrayna’da onarılıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220120/zaharova-ukrayna-batinin-askeri-yardimini-donbassa-operasyon-konusunda-tam-yetki-olarak-goruyor-1052934836.html
ukrayna
letonya
litvanya
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103355/37/1033553797_76:0:1044:726_1920x0_80_0_0_697c30fde1bcc5aeca36990ec290a47d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ukrayna, nato, letonya, litvanya, estonya, stinger füzesi, izin, javelin
WSJ: ABD, Baltık ülkelerine Ukrayna'ya Javelin ve Stinger tedarik etme izni verdi
Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini ve Kiev'e 5 adet Mi-17 askeri nakliye helikopteri tedarik etmeyi planladığını öne sürdü.
Estonya, Litvanya ve Letonya’nın Ukrayna'ya Javelin ve Stinger sistemleri verebilmesi için ABD’nin iznine ihtiyaçları vardı.
Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan haberde, "ABD, NATO üyesi 3 Baltık ülkesinin, Amerikan yapımı silahı Ukrayna’ya göndermelerine onay verdi. Bu karar Estonya, Litvanya ve Letonya’ya, Ukrayna güçlerine Javelin tanksavar sistemleri ile Stinger hava savunma sistemlerini gönderme fırsatı verecek" ifadelerine yer verildi.
Haberde, idarenin ayrıca Ukrayna’ya Rusya yapımı 5 adet Mi-17 askeri helikopteri tedarik etme niyetiyle ilgili Kongre’ye bilgi verdiği aktarıldı.
Bu helikopterler, Afganistan ordusu için alınmıştı ve Ukrayna’da onarılıyordu.