https://tr.sputniknews.com/20220121/wsj-cia-direktoru-burnsun-berlin-ziyareti-kuzey-akim-2-ile-ilgili-1052962754.html
WSJ: CIA Direktörü Burns'un Berlin ziyareti Kuzey Akım-2 ile ilgili
WSJ: CIA Direktörü Burns'un Berlin ziyareti Kuzey Akım-2 ile ilgili
Wall Street Journal (WSJ), ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un ocak ayının başlarında Berlin’e yaptığı ziyaretin Kuzey Akım-2... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T02:02+0300
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2022-01-21T02:02+0300
dünya
abd
almanya
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cia
doğalgaz boru hattı
kuzey akım-2
ziyaret
olaf scholz
william burns
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WSJ, diplomatik çevrelere dayandırarak verdiği haberinde, CIA Direktörü William Burns’un ocak ayı başlarında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını dondurmaya hazır olduğuna dair kamuoyuna açıklama yapmaması' konusu da dahil olmak üzere, bir dizi görüşme için Berlin’e gönderildiğini aktardı.Haberde, Burns’un Berlin ziyaretinin detaylarına vakıf bir ABD’li yetkilinin 'Almanya Başbakanı ve yardımcılarının görüşmelerde bu konuyla ilgili güvenceler verdiklerini, ancak şu ana kadar bir açıklama yapmadıklarını' kaydettiği belirtildi.Gazete ayrıca, son zamanlarda Scholz'un gazetecilerin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımlarla ilgili sorularına yanıt vermekten kaçındığına dikkat çekti.CNN daha önce, CIA Direktörü Burns’un geçen hafta ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalı meslektaşlarıyla bölgedeki gerilimi ve bu gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüştüğünü aktarmıştı.Önceki gün Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bazı Avrupalı meslektaşlarıyla Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimi görüşmek üzere Berlin'e hareket etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/almanya-basbakani-scholz-rusya-ukraynaya-saldirirsa-kuzey-akim-2yi-dondurabiliriz-1052859142.html
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abd, almanya, berlin, cia, doğalgaz boru hattı, kuzey akım-2, ziyaret, olaf scholz, william burns
WSJ: CIA Direktörü Burns'un Berlin ziyareti Kuzey Akım-2 ile ilgili
Wall Street Journal (WSJ), ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un ocak ayının başlarında Berlin’e yaptığı ziyaretin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili olduğunu öne sürdü.
WSJ, diplomatik çevrelere dayandırarak verdiği haberinde, CIA Direktörü William Burns’un ocak ayı başlarında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını dondurmaya hazır olduğuna dair kamuoyuna açıklama yapmaması' konusu da dahil olmak üzere, bir dizi görüşme için Berlin’e gönderildiğini aktardı.
Haberde, Burns’un Berlin ziyaretinin detaylarına vakıf bir ABD’li yetkilinin 'Almanya Başbakanı ve yardımcılarının görüşmelerde bu konuyla ilgili güvenceler verdiklerini, ancak şu ana kadar bir açıklama yapmadıklarını' kaydettiği belirtildi.
Gazete ayrıca, son zamanlarda Scholz'un gazetecilerin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımlarla ilgili sorularına yanıt vermekten kaçındığına dikkat çekti.
CNN daha önce, CIA Direktörü Burns’un geçen hafta ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalı meslektaşlarıyla bölgedeki gerilimi ve bu gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüştüğünü aktarmıştı.
Önceki gün Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bazı Avrupalı meslektaşlarıyla Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimi görüşmek üzere Berlin'e hareket etmişti.