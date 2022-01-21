https://tr.sputniknews.com/20220121/yariyil-tatilinde-tren-seferlerine-20-bin-ek-kapasite-1052973241.html

Yarıyıl tatilinde tren seferlerine 20 bin ek kapasite

Yarıyıl tatilinde tren seferlerine 20 bin ek kapasite

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, sömestır tatili dolayısıyla artan yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla yüksek hızlı tren... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T12:08+0300

2022-01-21T12:08+0300

2022-01-21T12:08+0300

türkiye

sefer

sömestr tatili

tcdd

tren

bilet

yarıyıl

yarıyıl tatili

türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104140/38/1041403824_0:58:1000:621_1920x0_80_0_0_a5a38ef96fc7a7988d3047e36e06fa90.jpg

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, kurum olarak 24 Ocak-4 Şubat dönemini kapsayan sömestr tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.Vatandaşların konforlu ve rahat bir ortamda seyahatlerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Pezük, bunun için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.Sömestr tatilinde, kış mevsiminin hava koşulları da dikkate aldığında tüm trenlere talebin daha da arttığına dikkati çeken Pezük, bu nedenle Ankara-Konya-Ankara ve Ankara-İstanbul-Ankara hatlarında ilave seferler gerçekleştirileceğini bildirdi.Pezük, şu bilgileri verdi:Ana hat ve bölgesel trenlerden İzmir Mavi, Konya Mavi, Ege, Erciyes, Fırat, Pamukkale ve Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Kapıkule-Halkalı bölgesel trenlerine ilave edilecek toplam 152 vagonla her güzergahta yolcu kapasitesini artıracaklarına dikkati çeken Pezük, "Böylece ana hat ve bölgesel trenlerimizde de yarıyıl tatili boyunca 10 bin 320 ilave koltuk satışa sunulacak. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerine şimdiden iyi bir tatil diliyoruz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220121/milli-egitim-bakani-ozer-yariyil-tatilini-uzatmamizi-gerektirecek-bir-durum-soz-konusu-degil-1052969018.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sefer, sömestr tatili, tcdd, tren, bilet, yarıyıl, yarıyıl tatili, türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)