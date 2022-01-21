YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.Aygün, yaptığı açıklamada, "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YÖKDİL sınavının bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.
Aygün, yaptığı açıklamada, "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
YÖKDİL 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun.