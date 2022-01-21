https://tr.sputniknews.com/20220121/yokdil-artik-81-ilde-yapilacak-1052971554.html

YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak

YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YÖKDİL sınavının bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıkladı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ösym

halis aygün

yökdil

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.Aygün, yaptığı açıklamada, "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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ösym, halis aygün, yökdil