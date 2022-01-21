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https://tr.sputniknews.com/20220121/yokdil-artik-81-ilde-yapilacak-1052971554.html
YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak
YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YÖKDİL sınavının bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıkladı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.Aygün, yaptığı açıklamada, "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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ösym, halis aygün, yökdil

YÖKDİL artık 81 ilde yapılacak

11:31 21.01.2022
© Fotoğraf : Pixabay//uslikajmeSınav, okul, ders, üniversite
Sınav, okul, ders, üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf : Pixabay//uslikajme
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YÖKDİL sınavının bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.
Aygün, yaptığı açıklamada, "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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