https://tr.sputniknews.com/20220122/abd-disisleri-amerikan-diplomatlarin-ukraynadan-tahliye-edilecegi-iddialarini-dogrulamadi-1053016515.html

ABD Dışişleri, Amerikan diplomatların Ukrayna’dan tahliye edileceği iddialarını doğrulamadı

ABD Dışişleri, Amerikan diplomatların Ukrayna’dan tahliye edileceği iddialarını doğrulamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da Amerikan Büyükelçiliği’nde görevli diplomatik personelin ve ailelerin tahliye edileceğine dair iddiaları doğrulamadı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T19:33+0300

2022-01-22T19:33+0300

2022-01-22T19:33+0300

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Bakanlıktan Sputnik’e yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği çalışanlarının aileleri ile birlikte ülkeden tahliye edilecekleri yönündeki haberler doğrulanmayıp, ABD vatandaşlarının devlet destekli uçak seferlerine güvenmemeleri, ticari havayolu şirketlerini kullanmaları gerektiğine dikkat çekildi.ABD Dışişleri Bakanlığı basın dairesi yetkilisi, Sputnik’in ilgili sorusu üzerine bu konuda şimdilik duyurulacak herhangi bir şey olmadığına dikkat çekerek, “Güvenlik ile ilgili durum kötüleşince, her zaman olduğu gibi öngörülmeyen acil durum için dikkati planlama yapıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:Daha önce FoxNews kanalından bir gazeteci, resmi yetkililerin açıklamalarına atıfla ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önümüzdeki pazartesinden itibaren Ukrayna’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde görevli diplomat ailelerinin tahliyesine başlanması yönünde talimat verdiğini ileri sürmüştü.Gazetecinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliği personelinin ailelerine pazartesi günü ülkeyi tahliye etmeye başlamasını emretti” ifadeleri yer almıştı.

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