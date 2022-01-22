Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220122/abd-hukumetinin-federal-calisanlara-koronavirus-asisi-sartina-mahkeme-engeli-1053004652.html
ABD hükümetinin federal çalışanlara koronavirüs aşısı şartına mahkeme engeli
ABD hükümetinin federal çalışanlara koronavirüs aşısı şartına mahkeme engeli
ABD'de federal mahkeme, Biden hükümetinin federal çalışanlar için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğu uygulamasını geçersiz kıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T04:09+0300
2022-01-22T04:09+0300
koronavirüs
abd
teksas
mahkeme
engelleme
koronavirüs aşısı
aşı zorunluluğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051853397_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_a9b38fb2c603fb196dd99a4e3e49b14c.jpg
Teksas Güney Bölgesi Federal Yargıcı Jeffrey Brown, federal çalışanlara yönelik aşı zorunluluğuna karşı çıkanların mahkemede başarı kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, hükümetin bu uygulamasını engelleme kararı aldı.Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yargıç, 'Başkan Joe Biden'ın, Kongre'nin katkısı bulunmadan bir kalem darbesiyle milyonlarca federal çalışanın istihdam koşulunu etkileyecek kararı almasının, mevcut yasalara göre uzak bir durum olduğu' yorumunu yaptı.Adalet Bakanlığı, Tıbbi Özgürlük İçin Federaller adlı bir grup tarafından açılan davada alınan bu kararı temyize götüreceğini duyurdu.Başkan Biden, eylülde 3.5 milyon federal çalışanına yönelik, düzenli test olmaları seçeneği ile aşılanma zorunluluğu getirdiğini duyurmuş, kasımda uygulama yürürlüğe konulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220119/abdde-omicron-dalgasi-olumlerinin-300-bini-bulabilecegi-tahmin-ediliyor-1052871404.html
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051853397_106:0:1173:800_1920x0_80_0_0_1771f9bfaba2224cd9f636e3b4869208.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, teksas, mahkeme, engelleme, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu

ABD hükümetinin federal çalışanlara koronavirüs aşısı şartına mahkeme engeli

04:09 22.01.2022
© REUTERS / Lukas BarthPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Lukas Barth
Abone ol
ABD'de federal mahkeme, Biden hükümetinin federal çalışanlar için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğu uygulamasını geçersiz kıldı.
Teksas Güney Bölgesi Federal Yargıcı Jeffrey Brown, federal çalışanlara yönelik aşı zorunluluğuna karşı çıkanların mahkemede başarı kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, hükümetin bu uygulamasını engelleme kararı aldı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yargıç, 'Başkan Joe Biden'ın, Kongre'nin katkısı bulunmadan bir kalem darbesiyle milyonlarca federal çalışanın istihdam koşulunu etkileyecek kararı almasının, mevcut yasalara göre uzak bir durum olduğu' yorumunu yaptı.
Adalet Bakanlığı, Tıbbi Özgürlük İçin Federaller adlı bir grup tarafından açılan davada alınan bu kararı temyize götüreceğini duyurdu.
Başkan Biden, eylülde 3.5 milyon federal çalışanına yönelik, düzenli test olmaları seçeneği ile aşılanma zorunluluğu getirdiğini duyurmuş, kasımda uygulama yürürlüğe konulmuştu.
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
KORONAVİRÜS
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor
19 Ocak, 00:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce