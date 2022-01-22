https://tr.sputniknews.com/20220122/adalet-bakani-gulden-sedef-kabas-aciklamasi-adalet-onunde-hak-ettigi-karsiligi-bulacak-1053006989.html

Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş açıklaması: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak

Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş açıklaması: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'a ilişkin... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T11:14+0300

2022-01-22T11:14+0300

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sedef kabaş

türkiye

gözaltı

abdulhamit gül

cumhurbaşkanına hakaret

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Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Gazeteci-yazar Sedef Kabaş hakkında TELE1’de katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kabaş, gece saat 02.00’de evinden gözaltına alındı.Gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ konuya ilişkin paylaşımında, “Sedef Kabaş şu anda gözaltına alınıyor. Kendisine nedeni tam açıklanmamış, ama sanırım Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle Emniyet’e götürülüyor. Olacak şey değil! Çağrılsa sabah ifadeye gidebilecek bir gazeteci üzerinden bütün toplum sindirilmek mi isteniyor?” ifadelerini kullandı.Kabaş’ın Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

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sedef kabaş, gözaltı, abdulhamit gül, cumhurbaşkanına hakaret