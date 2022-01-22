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https://tr.sputniknews.com/20220122/antalyada-denizde-olusan-hortum-karaya-ulasmadan-sona-erdi-1053012963.html
Antalya'da denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi
Antalya'da denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında denizde hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika etkili olan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T16:40+0300
2022-01-22T16:40+0300
yaşam
antalya
fırtına
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlı hava sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika etkili olan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi.Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede oluşan hortum, vatandaşlar arasında heyecan yarattı.Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Alanya'da dün akşamdan bu yana metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştü.Yağışlı havanın, gece saatlerinde itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.
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antalya, fırtına

Antalya'da denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi

16:40 22.01.2022
© AAAntalya'da denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi
Antalya'da denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında denizde hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika etkili olan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlı hava sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika etkili olan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi.
Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede oluşan hortum, vatandaşlar arasında heyecan yarattı.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Alanya'da dün akşamdan bu yana metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştü.
Yağışlı havanın, gece saatlerinde itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.
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