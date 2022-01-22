https://tr.sputniknews.com/20220122/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1053018403.html

Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

arnavutköy

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Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alev alev yanan köpük üretimi yapan fabrikayı söndürme çalışmaları sürüyor.

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istanbul, arnavutköy