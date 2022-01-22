Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alev alev yanan köpük üretimi yapan fabrikayı söndürme çalışmaları sürüyor.
Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alev alev yanan köpük üretimi yapan fabrikayı söndürme çalışmaları sürüyor.