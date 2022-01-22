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Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
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Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alev alev yanan köpük üretimi yapan fabrikayı söndürme çalışmaları sürüyor.
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istanbul, arnavutköy

Arnavutköy'de fabrika yangını

21:06 22.01.2022
Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alev alev yanan köpük üretimi yapan fabrikayı söndürme çalışmaları sürüyor.
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