https://tr.sputniknews.com/20220122/atasehir-kaymakamligi-yardim-isteyen-ciftin-yasadiklari-evin-kendilerine-ait-oldugu-belirlendi-1053012684.html
Ataşehir Kaymakamlığı: Yardım isteyen çiftin yaşadıkları evin kendilerine ait olduğu belirlendi
Ataşehir Kaymakamlığı: Yardım isteyen çiftin yaşadıkları evin kendilerine ait olduğu belirlendi
Kadıköy'de çekilen ve sosyal medyada gündem olan bir videoda, yaşlı bir çiftin kira yardımı istediği görülmüştü. Ataşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T16:08+0300
2022-01-22T16:08+0300
2022-01-22T16:08+0300
türkiye
kadıköy
ataşehir
çift
yardım
yaşlı
kira
kaymakamlık
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İstanbul'da Kadıköy'de çekildiği belirtilen videoda, yaşlı çiftin Kira Yardımı talebinde bulunduğu görülmüştü. Yaşlı adam, balkondaki vatandaşlara doğru "Kiramıza yardım eder misiniz? 2 aydır kiramızı ödeyemiyoruz" diye bağırdı. Bu sesi duyan vatandaşlar balkona çıkarak, üzücü anları kayıt altına aldı. Yaşlı çiftin, yardım talep ettikleri sırada ağladıkları da duyuldu.Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar, yaşlı çifti tanıyanların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.Kaymakamlıktan açıklamaKaymakamlıktan yapılan açıklamada, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız" içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de ikamet eden 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu bildirilen açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine Kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi. Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda Kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi.Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.
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kadıköy, ataşehir, çift, yardım, yaşlı, kira, kaymakamlık
Ataşehir Kaymakamlığı: Yardım isteyen çiftin yaşadıkları evin kendilerine ait olduğu belirlendi
Kadıköy'de çekilen ve sosyal medyada gündem olan bir videoda, yaşlı bir çiftin kira yardımı istediği görülmüştü. Ataşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, çiftin ev sahibi olduğunu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik ve kömür desteği ile nakdi yardım aldığını bildirdi.
İstanbul'da Kadıköy'de çekildiği belirtilen videoda, yaşlı çiftin Kira Yardımı talebinde bulunduğu görülmüştü. Yaşlı adam, balkondaki vatandaşlara doğru "Kiramıza yardım eder misiniz? 2 aydır kiramızı ödeyemiyoruz" diye bağırdı. Bu sesi duyan vatandaşlar balkona çıkarak, üzücü anları kayıt altına aldı. Yaşlı çiftin, yardım talep ettikleri sırada ağladıkları da duyuldu.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar, yaşlı çifti tanıyanların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.
Kaymakamlıktan açıklama
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada
, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız" içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de ikamet eden 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu bildirilen açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine Kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi. Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda Kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi.
Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.