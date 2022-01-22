https://tr.sputniknews.com/20220122/avustralya-acikta-nadal-ve-barty-tur-atladi-osaka-elendi-1053003250.html

Avustralya Açık'ta Nadal ve Barty tur atladı, Osaka elendi

Avustralya Açık'ta Nadal ve Barty tur atladı, Osaka elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Rafael Nadal ve Avustralyalı Ashleigh Barty 4. tura kaldı, Japon Naomi Osaka ise elendi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T02:01+0300

2022-01-22T02:01+0300

2022-01-22T02:01+0300

spor

rafael nadal

avustralya açık

naomi osaka

ashleigh barty

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gününde akşam seansı maçları oynandı.Tek erkeklerde biri 2009 Avustralya Açık'ta olmak üzere 20 grand slam şampiyonluğuna sahip Rafael Nadal, üçüncü turda 28 numaralı seribaşı Karen Khachanov ile karşılaştı. Rus rakibini 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen 6 numaralı seribaşı Nadal, tur atladı.İspanyol tenisçi, 4. turda Rus Aslan Karatsev ile Fransız Adrian Mannarino arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Ashleigh Barty, 30 numaralı seribaşı İtalyan Camila Giorgi'yi 6-2 ve 6-3 tamamlanan setlerle 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.Dört grand slam şampiyonluğunun ikisini Avustralya Açık'ta yaşayan (2019, 2021) 13 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, üçüncü turda ABD'li Amanda Anisimova'ya elenmekten kurtulamadı. Klasmanın 60. sırasında bulunan 20 yaşındaki Anisimova, son şampiyon Osaka önünde 4-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 galip geldi.Anisimova, 4. turda iki grand slam şampiyonluğu yaşayan Barty'nin rakibi oldu.

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rafael nadal, avustralya açık, naomi osaka, ashleigh barty