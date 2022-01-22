AYM üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimine ilişkin TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146ç maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19.01.2022 tarihli 48’inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir” ifadeleri yer aldı.TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi seçilmişti.
Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak üyeliğe TBMM tarafından Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Üye seçimine ilişkin TBMM kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimine ilişkin TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146ç maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19.01.2022 tarihli 48’inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir” ifadeleri yer aldı.
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi seçilmişti.