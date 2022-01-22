Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220122/aym-uyeligine-kenan-yasarin-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1053002128.html
AYM üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı
AYM üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak üyeliğe TBMM tarafından Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T00:49+0300
2022-01-22T00:50+0300
türkiye
anayasa mahkemesi
anayasa mahkemesi (aym)
kenan yaşar
celal mümtaz akıncı
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104197/96/1041979680_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_9268cd5a2544d29d41f6b852ba43860d.jpg
Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimine ilişkin TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146ç maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19.01.2022 tarihli 48’inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir” ifadeleri yer aldı.TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi seçilmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104197/96/1041979680_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_93fdcc4e812e6f1334461602ec7a8aec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym), kenan yaşar, celal mümtaz akıncı, resmi gazete

AYM üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

00:49 22.01.2022 (güncellendi: 00:50 22.01.2022)
© AAAnayasa Mahkemesi, AYM
Anayasa Mahkemesi, AYM - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
Abone ol
Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak üyeliğe TBMM tarafından Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Üye seçimine ilişkin TBMM kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimine ilişkin TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146ç maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19.01.2022 tarihli 48’inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir” ifadeleri yer aldı.
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi seçilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce