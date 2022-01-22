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https://tr.sputniknews.com/20220122/bakan-nebati-sirketlerden-10-milyar-dolarlik-bozum-bekliyorum-1053015972.html
Bakan Nebati: Şirketlerden 10 milyar dolarlık bozum bekliyorum
Bakan Nebati: Şirketlerden 10 milyar dolarlık bozum bekliyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin ekonomist ve akademisyenler ile yaptığı toplantıda, "Elindeki DTH'ı Kur Korumalı Mevduata geçerek Kurumlar Vergisi... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T19:10+0300
2022-01-22T19:21+0300
nureddin nebati
ekonomi
politika
akademisyen
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle yaptığı toplantı sona erdi.Bloomberg'in haberine göre Nebati'nin kurumların ellerindeki Döviz tevdiat hesaplarını TL'ye çevirmeleri halinde elde edilecek Kurumlar Vergisi istisnasını kullanmak isteyeceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde kur hareketini takip etmenizi öneriyorum. Şirketlerin 90 milyar dolar civarında döviz mevduatı bulunuyor. Ekibimiz 20 milyar dolarında döviz bozulabileceğini öngörüyor. Ben ise, 10 milyar dolar civarında bozum gerçekleşmesini bekliyorum" dediği belirtildi.Şirketler için Kur Korumalı Mevduata geçiş halinde sağlanacak Kurumlar Vergisi istisnasında minimum vadenin 6 ay olarak başlayacağını belirten Bakan Nebati'nin yasal düzenlemede 3 ay olan vadenin bu şekilde uygulanmayacağını söylediği, "Uygulamada 3 ay olacak ama 6 ayı kabul edeceğiz" dediği de kaydedildi.Bakan Nebati’nin enflasyonun 2022 sonuna kadar yüzde 30’un altına inmeme potansiyeli olduğunu söylediği belirtildi. Bakan Nebati’nin “Politika faizini devreden çıkarttık. Bu bir başarı değil mi?” dediği ifade edildi.
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nureddin nebati, politika, akademisyen

Bakan Nebati: Şirketlerden 10 milyar dolarlık bozum bekliyorum

19:10 22.01.2022 (güncellendi: 19:21 22.01.2022)
© İHA / Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün saat 14.30'da ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün saat 14.30'da ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İHA /
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin ekonomist ve akademisyenler ile yaptığı toplantıda, "Elindeki DTH'ı Kur Korumalı Mevduata geçerek Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanmak isteyen şirketlerden 10 milyar dolar döviz bozumu bekliyorum" dediği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle yaptığı toplantı sona erdi.
Bloomberg'in haberine göre Nebati'nin kurumların ellerindeki Döviz tevdiat hesaplarını TL'ye çevirmeleri halinde elde edilecek Kurumlar Vergisi istisnasını kullanmak isteyeceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde kur hareketini takip etmenizi öneriyorum. Şirketlerin 90 milyar dolar civarında döviz mevduatı bulunuyor. Ekibimiz 20 milyar dolarında döviz bozulabileceğini öngörüyor. Ben ise, 10 milyar dolar civarında bozum gerçekleşmesini bekliyorum" dediği belirtildi.
Şirketler için Kur Korumalı Mevduata geçiş halinde sağlanacak Kurumlar Vergisi istisnasında minimum vadenin 6 ay olarak başlayacağını belirten Bakan Nebati'nin yasal düzenlemede 3 ay olan vadenin bu şekilde uygulanmayacağını söylediği, "Uygulamada 3 ay olacak ama 6 ayı kabul edeceğiz" dediği de kaydedildi.
Bakan Nebati’nin enflasyonun 2022 sonuna kadar yüzde 30’un altına inmeme potansiyeli olduğunu söylediği belirtildi. Bakan Nebati’nin “Politika faizini devreden çıkarttık. Bu bir başarı değil mi?” dediği ifade edildi.
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