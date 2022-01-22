https://tr.sputniknews.com/20220122/bayramda-kacan-danalara-cok-gulerim-dedi-arabasina-dana-carpti-buyuk-konusmamaya-gayret-edecegim-1053013660.html

'Bayramda kaçan danalara çok gülerim' dedi, arabasına dana çarptı: Büyük konuşmamaya gayret edeceğim

'Bayramda kaçan danalara çok gülerim' dedi, arabasına dana çarptı: Büyük konuşmamaya gayret edeceğim

Osmaniye'de sahibinin elinden kaçan bir dana; seyir halindeki bir otomobile, ardından 70 yaşındaki bir vatandaşa çarptı. Otomobilin sahibi olan kazazedenin... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T17:18+0300

2022-01-22T17:18+0300

2022-01-22T17:19+0300

yaşam

türkiye

osmaniye

kaza

dana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053013605_25:0:825:450_1920x0_80_0_0_b10047a239556bac89543cae315f1b75.png

T24'ün aktardığına göre, Osmaniye'de sahibinin elinden kaçan bir dana; seyir halindeki bir otomobile, ardından 70 yaşındaki bir vatandaşa çarptı. Dananın çarptığı otomobil sahibi esnaf Hasan Şen "Arkadaşlara, haberlerden artık zevk almıyorum, tek haberden zevk aldığımı söyledim, bayramlarda kaçan danalara, elini kesen arkadaşlara güldüğümü söyledim. Aradan 2 -3 saat geçmeden yanımda çalışan arkadaşın arayıp bana dana çarptı demesi bayağı bir etki yaptı bende” dedi.Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişiye ait dana kaçtı. Kent merkezinde koşmaya başlayan dana, Osmaniye yolunda önce bir otomobile ardından da 70 yaşındaki Osman Ç.'ye çarptı. Elmacık kemiği kırılan Osman Ç. tedavi altına alındı. Kaçan dana 30 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı.'Gülmüştük kendi başımıza geldi'Fırın işletmeciliği yapan Hasan Şen olayı, olayla ilgili şunları anlattı:Ozan Yıldız ise "Dün ben Osmaniye yolunda seyir halindeyken Kadirli istikametine doğru gidiyordum köprü başına gelirken, patika bir yoldan dana geldi arabama çarptı. Arabam pert oldu. O esnada arabam stop etti. Sonra baktığımda bir yaya vardı, ona da çarptı. Onun da durumu çok ağırmış, hastaneye kaldırıldı. Patronum sabah, bu haberlerde kaçan danalara gülüyorum arkasından koşturan insanlar oluyor diyordu o olay bizim başımıza geldi aracımızın sağ tarafına, önüne çarpmış" diye konuştu.

osmaniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, osmaniye, kaza, dana