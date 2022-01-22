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https://tr.sputniknews.com/20220122/belinden-dusurdugu-silahiyla-yaralandi-1053019061.html
Belinden düşürdüğü silahıyla yaralandı
Belinden düşürdüğü silahıyla yaralandı
Zonguldak’ta bir kişi, belindeki silahının düşerek ateş alması sonucu yaralandı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T21:47+0300
2022-01-22T21:47+0300
2022-01-22T21:47+0300
yaşam
türkiye
zonguldak
yaralanma
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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde yaşandı. Celal K., belindeki silahı yere düşürdü. Düşen silah ateş alınca kurşun Celal K.’yi kasığından yaraladı. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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türkiye, zonguldak, yaralanma
Belinden düşürdüğü silahıyla yaralandı
Zonguldak’ta bir kişi, belindeki silahının düşerek ateş alması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde yaşandı.
Celal K., belindeki silahı yere düşürdü. Düşen silah ateş alınca kurşun Celal K.’yi kasığından yaraladı.
Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.