https://tr.sputniknews.com/20220122/beyaza-burunen-istanbulda-7den-70e-kar-keyfi-1053009126.html
Beyaza bürünen İstanbul'da 7'den 70'e kar keyfi
Beyaza bürünen İstanbul'da 7'den 70'e kar keyfi
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyrederken İstanbul da beyaza büründü. Hafta sonu tatilini fırsat bilenler megakentin... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T13:08+0300
2022-01-22T13:08+0300
2022-01-22T13:17+0300
multimedya
istanbul
kar yağışı
belgrad ormanı
çamlıca
hayvan dostluğu
eğlence
kar topu
türkiye
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Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam itibarı ile başladı. İzlanda soğukları ile Silivri'den giren kar yağışı, gece saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi.
istanbul
belgrad ormanı
çamlıca
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Beyaza bürünen İstanbul'da 7'den 70'e kar keyfi 13:08 22.01.2022 (güncellendi: 13:17 22.01.2022)
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyrederken İstanbul da beyaza büründü. Hafta sonu tatilini fırsat bilenler megakentin çeşitli noktalarında karın keyfini çıkardı.
Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam itibarı ile başladı. İzlanda soğukları ile Silivri'den giren kar yağışı, gece saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi. © AA
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, en çok da Belgrad ormanı gibi dağlık alanlarda etkisini gösterdi.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, en çok da Belgrad ormanı gibi dağlık alanlarda etkisini gösterdi.
© AA
İstanbul'da kar yağışı, Çamlıca Tepesi ve çevresinde de yoğun bir şekilde etkili oldu.
İstanbul'da kar yağışı, Çamlıca Tepesi ve çevresinde de yoğun bir şekilde etkili oldu.
© AA
Kar yağışı nedeniyle tepeye gelenler, hayvan dostlarını unutmayarak yemekler verdi.
Kar yağışı nedeniyle tepeye gelenler, hayvan dostlarını unutmayarak yemekler verdi.
© AA
Beyaz manzarayı fırsat bilen İstanbullular aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı.
Beyaz manzarayı fırsat bilen İstanbullular aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı.
© AA
Eğlenceli anlara sahne olan İstanbul'da kar yağışının 4-5 gün sürmesi bekleniyor.
Eğlenceli anlara sahne olan İstanbul'da kar yağışının 4-5 gün sürmesi bekleniyor.