https://tr.sputniknews.com/20220122/bodrumda-bir-kadin-hic-tanimadigi-erkegin-saldirisina-ugradi-seni-oldurmem-lazim-1053011982.html

Bodrum'da bir kadın hiç tanımadığı erkeğin saldırısına uğradı: 'Seni öldürmem lazım'

Bodrum'da bir kadın hiç tanımadığı erkeğin saldırısına uğradı: 'Seni öldürmem lazım'

Muğla'da 39 yaşındaki Zeynep Özcan, evinin önünde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Tutuklanan zanlının saldırı sırasında "Beni Allah... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T15:25+0300

2022-01-22T15:25+0300

2022-01-22T15:26+0300

türkiye

muğla

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 yaşındaki Zeynep Özcan evinin önünde tanımadığı Yunus Tarhan'ın bıçaklı saldırısına uğradı.Kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını çevredekiler kurtardı.Saldırgan Yunus Tarhan ise otomobille kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.Tutuklanan Tarhan'nın saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü.

türkiye

muğla

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muğla