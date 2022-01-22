Bodrum'da bir kadın hiç tanımadığı erkeğin saldırısına uğradı: 'Seni öldürmem lazım'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 yaşındaki Zeynep Özcan evinin önünde tanımadığı Yunus Tarhan'ın bıçaklı saldırısına uğradı.Kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını çevredekiler kurtardı.Saldırgan Yunus Tarhan ise otomobille kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.Tutuklanan Tarhan'nın saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü.
Muğla'da 39 yaşındaki Zeynep Özcan, evinin önünde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Tutuklanan zanlının saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 yaşındaki Zeynep Özcan evinin önünde tanımadığı Yunus Tarhan'ın bıçaklı saldırısına uğradı.
Kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını çevredekiler kurtardı.
Saldırgan Yunus Tarhan ise otomobille kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.
Tutuklanan Tarhan'nın saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü.