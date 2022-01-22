Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220122/bodrumda-bir-kadin-hic-tanimadigi-erkegin-saldirisina-ugradi-seni-oldurmem-lazim-1053011982.html
Bodrum'da bir kadın hiç tanımadığı erkeğin saldırısına uğradı: 'Seni öldürmem lazım'
Bodrum'da bir kadın hiç tanımadığı erkeğin saldırısına uğradı: 'Seni öldürmem lazım'
Muğla'da 39 yaşındaki Zeynep Özcan, evinin önünde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Tutuklanan zanlının saldırı sırasında "Beni Allah... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T15:25+0300
2022-01-22T15:26+0300
türkiye
muğla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053011957_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_8806e8548e8c14ec5cb153fe17c69ea9.jpg
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 yaşındaki Zeynep Özcan evinin önünde tanımadığı Yunus Tarhan'ın bıçaklı saldırısına uğradı.Kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını çevredekiler kurtardı.Saldırgan Yunus Tarhan ise otomobille kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.Tutuklanan Tarhan'nın saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü.
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053011957_80:0:581:376_1920x0_80_0_0_e913ba2a2c91be22d6f5955535a052a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla

Bodrum'da bir kadın hiç tanımadığı erkeğin saldırısına uğradı: 'Seni öldürmem lazım'

15:25 22.01.2022 (güncellendi: 15:26 22.01.2022)
© DHA'Öldürmem lazım' diyerek saldırdı
'Öldürmem lazım' diyerek saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© DHA
Abone ol
Muğla'da 39 yaşındaki Zeynep Özcan, evinin önünde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Tutuklanan zanlının saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 39 yaşındaki Zeynep Özcan evinin önünde tanımadığı Yunus Tarhan'ın bıçaklı saldırısına uğradı.
Kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını çevredekiler kurtardı.
Saldırgan Yunus Tarhan ise otomobille kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Tutuklanan Tarhan'nın saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce