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Burdur Valiliği'nden camide 'açız' diye bağıran kadınla ilgili açıklama: Alkollüydü
Burdur Valiliği'nden camide 'açız' diye bağıran kadınla ilgili açıklama: Alkollüydü
Burdur'da cuma namazı sırasında camiye giren kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırdı. Valilik "Vatandaşın olay anında alkollü olduğu... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T20:30+0300
2022-01-22T20:32+0300
politika
burdur
cami
alkol
burdur valiliği
cam
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Dün Burdur'da bir camide vatandaşların kaydettiği görüntü gündem oldu. Görüntüye göre cuma namazı sırasında Burdur Ulu Cami'ye giren bir kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırmaya başladı. Vaazın camiler arası merkezi sistemden yapılması nedeniyle kadının sesi tüm camilerden de duyuldu.Burdur Ajans'ın haberine göre, cami cemaati 43 yaşındaki Z.D.'yi dışarı çıkması konusunda ikna etmeye çalıştı.Cami dışında da yoksul olduğu ve aç olduğu konusunda bağıran kadın daha sonra bölgeden aydıldı.Videonun yayılmasının ardından Burdur Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı.Valiliğin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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burdur, cami, alkol, burdur valiliği, cam

Burdur Valiliği'nden camide 'açız' diye bağıran kadınla ilgili açıklama: Alkollüydü

20:30 22.01.2022 (güncellendi: 20:32 22.01.2022)
© Twitter Açız diye bağıran kadın
Açız diye bağıran kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Twitter
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Burdur'da cuma namazı sırasında camiye giren kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırdı. Valilik "Vatandaşın olay anında alkollü olduğu tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.
Dün Burdur'da bir camide vatandaşların kaydettiği görüntü gündem oldu. Görüntüye göre cuma namazı sırasında Burdur Ulu Cami'ye giren bir kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırmaya başladı. Vaazın camiler arası merkezi sistemden yapılması nedeniyle kadının sesi tüm camilerden de duyuldu.
Burdur Ajans'ın haberine göre, cami cemaati 43 yaşındaki Z.D.'yi dışarı çıkması konusunda ikna etmeye çalıştı.
Cami dışında da yoksul olduğu ve aç olduğu konusunda bağıran kadın daha sonra bölgeden aydıldı.
Videonun yayılmasının ardından Burdur Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"21/01/2022 tarihinde İlimiz Merkez Ulu Camii’nde Cuma Namazı öncesi vaaz esnasında Z.D. isimli kadın bir vatandaşımız cami içerisinde cemaate hitaben bazı söylemlerde bulunmuştur. Adı geçen ile ilgili yapılan incelemede; Z.D. isimli vatandaşın olay anında alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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